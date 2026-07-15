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Boi Marronzinho é reconhecido como Patrimônio Imaterial em Belém

Prefeito Igor Normando sanciona Lei nº 10.358 que oficializa a importância do grupo para a cultura popular amazônica

O Liberal

15 de julho de 2026 às 13:56

Centro Cultural Boi Marronzinho terá festa de carnaval no sábado, 15

Centro Cultural Boi Marronzinho terá festa de carnaval no sábado, 15 ( Foto: Divulgação )

O Boi Marronzinho foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de Belém. A medida foi sancionada pelo prefeito Igor Normando, por meio da Lei nº 10.358, de 14 de julho de 2026, e publicada nesta terça-feira (14), após aprovação pela Câmara Municipal.

Valorização da cultura popular amazônica

De acordo com o texto da lei, o reconhecimento leva em consideração a atuação do Boi Marronzinho na valorização da cultura popular amazônica. Dessa forma, sua importância para o patrimônio cultural da capital paraense é consolidada.

Com a sanção, o Boi Marronzinho passa a integrar oficialmente o conjunto de bens culturais imateriais reconhecidos pelo município. A Lei nº 10.358 entrou em vigor na data de sua publicação.

Criado em 1993, o Boi Marronzinho surgiu num momento de apagamento das manifestações de boi-bumbá na Terra Firme. A iniciativa nasceu informalmente entre quatro amigos, em um contexto em que o bairro passava por um processo de expansão urbana e carência de políticas públicas. Desde então, a brincadeira se transformou em uma plataforma de mobilização social, atuando em frentes como o direito à cidade, sustentabilidade, educação e segurança alimentar.

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