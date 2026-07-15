Boi Marronzinho é reconhecido como Patrimônio Imaterial em Belém

O Boi Marronzinho foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de Belém. A medida foi sancionada pelo prefeito Igor Normando, por meio da Lei nº 10.358, de 14 de julho de 2026, e publicada nesta terça-feira (14), após aprovação pela Câmara Municipal.

Valorização da cultura popular amazônica

De acordo com o texto da lei, o reconhecimento leva em consideração a atuação do Boi Marronzinho na valorização da cultura popular amazônica. Dessa forma, sua importância para o patrimônio cultural da capital paraense é consolidada.

Com a sanção, o Boi Marronzinho passa a integrar oficialmente o conjunto de bens culturais imateriais reconhecidos pelo município. A Lei nº 10.358 entrou em vigor na data de sua publicação.