Boi Marronzinho é reconhecido como Patrimônio Imaterial em Belém

O Boi Marronzinho foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de Belém. A medida foi sancionada pelo prefeito Igor Normando, por meio da Lei nº 10.358, de 14 de julho de 2026, e publicada nesta terça-feira (14), após aprovação pela Câmara Municipal.
Valorização da cultura popular amazônica
De acordo com o texto da lei, o reconhecimento leva em consideração a atuação do Boi Marronzinho na valorização da cultura popular amazônica. Dessa forma, sua importância para o patrimônio cultural da capital paraense é consolidada.
Com a sanção, o Boi Marronzinho passa a integrar oficialmente o conjunto de bens culturais imateriais reconhecidos pelo município. A Lei nº 10.358 entrou em vigor na data de sua publicação.
Criado em 1993, o Boi Marronzinho surgiu num momento de apagamento das manifestações de boi-bumbá na Terra Firme. A iniciativa nasceu informalmente entre quatro amigos, em um contexto em que o bairro passava por um processo de expansão urbana e carência de políticas públicas. Desde então, a brincadeira se transformou em uma plataforma de mobilização social, atuando em frentes como o direito à cidade, sustentabilidade, educação e segurança alimentar.