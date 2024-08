Praça Batista Campos recebe programação especial em homenagem ao Dia do Soldado

Em celebração ao Dia do Soldado, comemorado neste domingo (25/08), o Comando Militar do Norte (CMN) realiza uma programação com exposições, atendimentos básicos à saúde e estandes sobre o serviço militar, na Praça Batista Campos, em Belém, das 9h às 17h.

O Exército Brasileiro disponibilizou a exibição de Materiais de Emprego Militar (MEM), viaturas operacionais e especializadas, a Lancha Guardian e Blindado Guarani, além de outros equipamentos utilizados no dia a dia do soldado da Amazônia.

O chefe de comunicação estratégica do CMN, coronel André Campelo, destaca que a integração das forças armadas com a população civil é muito importante, e que atividades como essa ajudam a mostrar as singularidades da carreira militar e as várias especialidades que existem na corporação.

“Hoje, o Comando Militar do Norte está comemorando o Dia do Soldado, e [essa programação] tem a importância de divulgar materiais, a nossa banda de música fazendo apresentação, para que os cidadãos belenenses possam conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Nós temos exposição de emprego militar, dividido em dois espaços: das viaturas e dos materiais militares, como uniformes e peculiaridades de cada organização militar. É uma exposição montada com carinho para que todos possam conhecer e divulgar um pouco do nosso trabalho”, aponta o coronel.

Programação leva infomação ao público

O militar José Carlos Passos, de 47 anos, trouxe a família para acompanhar a programação especial. Para ele, é muito importante conhecer o funcionamento de todas as instituições públicas do país.

“Trouxe a família para acompanhar a exposição e para prestigiar o material exposto, colocá-los em contato com um pouco do que é feito nesta instituição, que é o Exército Brasileiro, e dar aos meus filhos e minha família a oportunidade de conhecer um pouquinho do material e do que é feito lá dentro”, declara Passos.

O tenente Darlan Klein ressalta que a programação é uma oportunidade para explicar ao público como funciona a dinâmica no Exército e os equipamentos usados, além de gerar aproximação com a sociedade civil.

“Esse evento é importante para mostrar qual é a nossa tarefa, qual o nosso trabalho e o que a gente faz no dia a dia, especificamente na Infantaria. Não está tendo nenhuma demonstração de exercício, mas a gente está conseguindo demonstrar o material que a gente tem e o que a gente utilizaria em campo de batalha, caso fosse necessário”, diz o tenente.

A esteticista Claudia Borges conta que foi até à praça acompanhar a exposição e conseguiu aprender mais do funcionamento da instituição. “O que eu vejo é que o Exército trabalha não somente no quartel, mas com a comunidade. Então, é muito importante trazer o conhecimento para as pessoas, para que saibam como eles agem fora do quartel, nas missões, com os equipamentos que eles usam. Isso é muito importante, principalmente para os adolescentes. Aqui, eles mostram como sobreviveriam na selva, em uma guerra para proteger o nosso país, caso fosse necessário.

Entre as atrações, os visitantes também puderam prestigiar a Banda de Música do CMN, que apresentou um repertório com clássicos paraenses e Música Popular Brasileira (MPB), e ainda uma pista de cordas, que chamou a atenção do público infantil.

O Dia do Soldado é uma homenagem a Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Nascido em 25 de agosto de 1803, Luís Alves de Lima e Silva foi um dos principais militares do país, considerado patrono do Exército Brasileiro por meio do Decreto n° 51.429.