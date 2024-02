Praça Batista Campos comemora 120 anos com distribuição de bolo e parabéns

A Associação dos Amigos da Praça Batista Campos comemorou, na manhã desta sexta-feira (16), os 120 anos da praça, completados no último dia 14. A data foi celebrada com um bolo, no coreto central do espaço.

Para a associação, é a praça “mais charmosa da cidade”. Os frequentadores do espaço também destacam a beleza e o charme da praça. Mas dizem que o poder público precisa olhar com mais carinho para o local.

Aniversário Praça Batista Campos (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)



Presidente da Associação, José Olímpio Bastos, disse que a praça é de cada cidadão de Belém. Mas citou os problemas do espaço: buracos e falta de lixeiras. "São 110 lixeiras, mas não tem nenhuma funcionando", afirmou. "Não podemos fazer campanha de educação ambiental porque não tem lixeira pra jogar o lixo ", acrescentou.

Associação Amigos da Praça Batista Campos (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Para Laura Lobão, frequentadora do local, a praça é um patrimônio centenário da cidade que tem que ser preservado. "A praça precisa de reparos, de ser olhada com carinho. Temos que pensar que a praça é o sustento de muitas pessoas. É um patrimônio que não tem em outro lugar do Brasil, precisa ser olhada com muito carinho", desabafa.