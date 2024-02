120 anos da Praça Batista Campos; confira a programação de aniversário

A Praça Batista Campos, um dos mais tradicionais pontos turísticos de Belém, completa 120 anos nesta quarta-feira, 14 de fevereiro. Para celebrar, a Associação Amigos da Praça realiza um ato de comemoração na próxima sexta-feira (16), a partir das 7h, no Coreto Central da praça.

VEJA MAIS

Além de comemorar o aniversário da praça com um bolo de 1 metro e 20 centímetros, o ato tem como objetivo chamar a atenção do poder público sobre a atual situação do local que, segundo relatos dos moradores, está em péssimas condições.

Serviço:

Aniversário de 120 anos da Praça Batista Campos

Local: Coreto central da praça

Data: 16 de fevereiro

Horário: 7h