Moradores se queixam de calçadas quebradas na praça Batista Campos

Pessoas que frequentam a Praça Batista Campos, no centro de Belém, reclamam da falta de manutenção das calçadas e do aumento de roubos que vem ocorrendo pela falta de patrulhamento no local. Denunciantes afirmam que a falta de cuidado por parte da Prefeitura tem impactado no exercício de quem vai à praça em busca de uma saúde melhor. Em algumas situações, as pessoas se machucam ao pisar em falso nos buracos da calçada.

Para o motorista Antônio Paulo, de 64 anos, é difícil caminhar pela calçada, devido às condições em que se encontram e pelo alto risco de se machucar. Ele reclama do grande número de buracos. Ele prefere caminhar por dentro da praça, onde tem menos buracos. “Caminho mais por aqui (por dentro da praça), para não quebrar a perna. Outro dia, estava conversando com uma pessoa e acabei pisando em falso”, comenta o motorista.

Já para o contador José Carlos Pimenta Avelar, de 61 anos, o cuidado com a praça precisa melhorar. “É um espaço nobre, um espaço arborizado que a gente usa para fazer uma caminhada, para exercitar, mas corre o risco porque tá muito degradado, muito buraco no chão com risco de uma torção no pé. E é um espaço nosso e acho que tinha que ter mais atenção”, afirma o contador.

José ainda conta que os cuidados são fundamentais para que as pessoas não se afastem de conhecer o local e ressalta que a manutenção reflete também na acessibilidade para as pessoas que usam cadeira de rodas.

Em nota divulgada nesta segunda-feira (13), a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou que irá iniciar em breve uma grande reforma na praça e outros logradouros da capital paraense que necessitam de reformas.

Falta de segurança

Outro problema bastante sentido na praça é a falta de segurança, segundo o motorista Antônio Paulo. “Estamos conversando aqui, de repente, um ladrão aparece. Se quiser roubar o teu celular, rouba, mas para chamar a guarda, não tem ali, não tem nada, não tem ninguém. Antigamente, a guarda ficava ali. Agora estamos apenas nós aqui. Se passa um ladrão rouba e vai embora”, afirmou o morador.

Em nota divulgada nesta segunda (13), a Guarda Municipal de Belém informou que o posto fixo da Praça Batista Campos foi desativado temporariamente para a reforma do espaço. Contudo, as rondas e base do logradouro público estão mantidas durante os horários de maior movimento.

“A população pode auxiliar o trabalho da Guarda Municipal de Belém (GMB) denunciando qualquer situação. Para isso, basta ligar para 153 e a guarnição mais próxima se encaminhará ao local”, detalha a nota.

Praça Batista Campos

Inaugurada em 14 de fevereiro de 1904, é considerada um dos locais mais belos de Belém, onde tem mais de três mil metros quadrados de área construída. Tem como inspirações os jardins europeus, nos quais estão em destaques em algumas áreas da praça como o ponto focal e pelos caminhos que se cruzam.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou que fez, em 2021, a recomposição de todo o calçamento da praça e uma lavagem geral no espaço.

