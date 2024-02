Charmosa, Praça Batista Campos completa 120 anos dia 14 de fevereiro

A praça Batista Campos completará 120 anos de existência no dia 14 de fevereiro. E, no dia 16, a data será comemorada pela Associação dos Amigos da Praça Batista Campos. A data será celebrada com um bolo, no coreto central da praça, às 7 horas. Para a associação, é a praça “mais charmosa da cidade”. Os frequentadores do espaço também destacam a beleza e o charme da praça. Mas apontam soluções para melhorar esse logradouro público.

O servidor público Islan Mello, 32 anos, passeava na praça com a filha. “Eu gosto desse contato com a natureza e de compartilhar momentos de alegria com a família, com a minha filha”, disse. “É a praça que considero a mais bonita da cidade, a mais acolhedora, a mais tranquila e a mais bem conservada”, afirmou. Mas Islan disse que precisa melhorar a manutenção da praça. “Com relação a equipamentos e à limpeza também, que deixa um pouco a desejar. São aspectos a serem melhorados”, disse ele, ao lado da filha, Clarisse.

A dona de casa Cleonice da Costa Garcia, 48 anos, também passeava com o filho, Saulo Luís, 4 anos, na praça. Ela sempre vai à praça nas folgas e nos feriados. “Eu gosto de ver os peixes. Acho bonito. Gosta de vim mais aqui com ele (o filho)”, disse. Para melhorar, Cleonice afirmou que deveria ter mais brinquedos para as crianças. Ela também citou os buracos na praça e a falta de lixeiras. “Queria que ajeitasse mais a praça”, afirmou.

O administrador Valcedir Souto dos Santos, 52 anos, pratica atividades físicas na praça. Ele gosta das árvores, que, com a chuva, deixa o espaço ainda mais “charmoso. É uma coisa bonita demais”. Valdecir também gosta dos lagos da praça. Para ele, falta uma reforma para melhorar as calçadas, que, do jeito que estão, com muitos buracos, prejudicam os esportistas. “Pra gente poder correr e fazer melhor os exercícios, para as crianças passearem e os pais ficarem satisfeitos”, afirmou.

O vendedor de cocos Said Baleixo Trindade, 45, tem uma ligação especial com a praça, na qual trabalha há 35 anos. Para ele, a praça é um “cartão postal maravilhoso no centro de Belém. “Eu gosto de tudo porque é daqui que tiro o meu sustento. Eu não existiria sem a praça”, contou. “Eu gosto das árvores, das garças, dos peixes (quando os lagos estão limpos. Tudo é encantador”, contou. Said disse, no entanto, que a praça precisa de cuidados. “Falta o poder público olhar com carinho para a praça, que não tem manutenção”, afirmou. “A segurança é zero. Não tem um guarda (municipal) na praça. Antigamente ainda tinha”, completou.

O zootecnista Guilherme Minssen é da Associação Amigos da Praça Batista Campos (AAPBC). Ele considera a praça uma das mais bonitas do Brasil. Mas afirmou que a praça está há 17 anos sem a limpeza dos lagos. A praça vai chegar nos 120 anos no pior momento possível. Nunca teve dessa forma”, afirmou. Entraram quatro caminhões para fazer a poda das árvores. E, nessa poda, deixaram duas mortas. “Os caminhões quebraram o resto do caminho. Não tem mais uma pedra no lugar. É um buraco em cima do outro. Vários acidentes. E agora, sem a Guarda Municipal, virou um centro de roubos, um centro de atacar pedestres”, lamentou. “Nossa turma é de caminhantes, profissionais liberais dos mais diferentes setores, e que gostam daquela praça, como todo mundo em Belém gosta. Infelizmente, hoje, é o caos”, afirmou.

A Guarda Municipal de Belém informou que o posto fixo da Praça Batista Campos foi desativado temporariamente para a reforma do espaço, sem data definida para retorno. Contudo, as rondas e base do logradouro público estão mantidas durante os horários de maior movimento. A população pode auxiliar o trabalho da GMB denunciando qualquer situação. Para isso, basta ligar para 153 e a guarnição mais próxima vai ao local.



A Prefeitura de Belém foi procurada pela reportagem para falar sobre as demandas em questão, mas não obteve retorno.