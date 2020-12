Povos indígenas do Pará inauguram espaço próprio para reuniões e conferências

Os povos e comunidades indígenas do Pará agora têm um local próprio para realizar reuniões, conferências e encontros para tratar de pautas específicas. A Casa da Federação dos Povos Indígenas do Pará (Fepipa) foi inaugurada na tarde desta sexta-feira, 11, no Edifício Parque Office, situado na avenida Augusto Montenegro.

O espaço é considerado uma conquista dos povos indígenas do Estado que lutam desde 2016 por um local adequado para deliberações e decisões das comunidades indígenas

O local passa agora a ser uma referência para reuniões de trabalho, audiências e encontros para mais de 60 povos indígenas que compõem a Fepipa e que, até então, precisavam recorrer a locais emprestados para poder realizar articulações referentes aos povos indígenas sempre que era necessário se deslocar até a capital do Estado.

Representantes de várias regiões do Pará participaram da inauguração do espaço. Indígenas de Altamira, Belém, Itaituba, Jacareacanga, Marabá, Tucuruí, Oriximiná, Novo Progresso, Redenção, São Félix do Xingu e Santarém estiveram presentes no encontro.

Para a presidente da Federação dos Povos Indígenas do Pará (Fepipa), Tuxati Parkatejê, o espaço é uma vitória sonhada durante muitos anos. "Essa é uma luta que vem desde muito tempo. Era um sonho do povo indígena do Estado, a gente já vinha lutando bastante. Isso é uma conquista, uma delas, como organização, enquanto povos. Isso para nós é um privilégio, nós só temos a ganhar. Agora a gente tem um espaço fixo para nos reunirmos e esse espaço vai estar aberto para todos os indígenas do Pará e para visitantes. É um local que vai estar disponível para receber todos os apoiadores que queiram ajudar a fortalecer o movimento indígena, ajudar as causas indígenas para poder a gente vencer. Foi mais um passo", comentou entusiasmada.