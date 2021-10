Postos tem grande procura para a 2ª dose da Pfizer aos nascidos de 1989 a 1994

Faltando 15 dias para o final do mutirão de vacinação da prefeitura de Belém - que segue até 12 de novembro -, o calendário de imunização contra a covid-19 avança nesta quinta-feira (28) aos nascidos entre 1989 e 1994 que receberão a 2ª dose da Pfizer até às 17h, em 24 postos. Até às 13h foram vacinadas 8.968 pessoas. A meta da prefeitura de Belém é vacinar 75% da população até final de novembro.

A movimentação nos postos foi constante, com filas e com boa procura. No posto do Instituto Federal de educação tecnológica do Estado do Pará (IFPA), um dos mais recentes e que começou o funcionamento em agosto, não havia filas e até as 11h30 apenas 110 pessoas tinham passado pelo local. Os profissionais de imunização do IFPA orientam à população a buscar pelo posto, que ainda é pouco conhecido, e assim, acreditam que agilizará as filas nos postos próximos como o Cassazum e Uepa.

"Ele é um posto recente, começou em agosto e por isso é bem tranquilo. Vemos as pessoas em aglomeração, em postos próximos, mas gostaríamos de avisar que o IFPA também é uma alternativa, visto que está em uma via de grande circulação, como é a Almirante Barroso", disse uma profissional que preferiu não se identificar.

Cosme Felippsen, 32 anos, é carioca e está desde o dia 18 em Belém. O rapaz conta que aproveitou a tranquilidade do posto para se vacinar e relata que não teve problemas para fazer a vacinação em trânsito, já que sua segunda dose seria no mesmo período, só que no Rio de Janeiro. "Eu fico até o dia 5 de novembro, conseguir me vacinar aqui no mesmo período. É ótimo", explica.

O carioca celebrou o esquema vacinal completo, mas relembrou com tristeza as mais de 600 mil vítimas da covid-19. "A gente parece que celebra a diminuição dos casos. Mas mesmo que poucas, são vidas que estão morrendo. As pessoas naturalizaram algumas situações, não querem usar máscara, mas sei também que as pessoas não aguentavam mais estar reclusas. Mas sabemos que não é só uma questão da população, ainda estamos nessa por conta de um governo federal que já deveria ter fornecido as vacinas meses antes", considera.

Cleber Moraes, é motorista de aplicativo e diz que percebe um movimento em Belém de pessoas que estão menos sensíveis às dores da pandemia, muitas nem estão vacinadas. Por isso faz questão de se vacinar e continuar seguindo as recomendações dos órgãos de saúde. "Eu sou motorista, então, eu já vejo isso diariamente. As pessoas já não usam máscara dentro do carro. A gente pede que coloquem, algumas se chateiam. Vemos que as pessoas já estão relaxando", revela.

Cleber deixa um recado para a população, que se vacine e que busquem postos de imunização próximos, ou como o do IFPA, que ainda é pouco procurado e que o atendimento é rápido, mas diz que é importante se vacinar. "Excelente aqui. Eu passei aqui outra vez, tinha fila, mas hoje já está bem tranquilo. É importante manter os cuidados e se vacinar. Eu acredito que é fundamental fazer as duas doses, já a segunda dose complementa a primeira", reforça.