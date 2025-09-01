Posto do ‘E+ Reciclagem’ é reinaugurado em Belém e amplia coleta de materiais recicláveis

O posto de coleta do “E+ Reciclagem”, localizado em frente à sede da Equatorial Pará, na avenida Augusto Montenegro, em Belém, será reinaugurado nesta terça-feira (2). O espaço recebe materiais recicláveis da população e funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

No local, os clientes podem destinar papel, papelão, vidro, plástico, metais, baterias, eletrônicos com placa e óleo de cozinha. Todo o material é pesado e, a partir desse cálculo, é gerado um valor que pode ser descontado na fatura de energia ou doado para instituições beneficentes.

Em seguida, os resíduos são encaminhados para cooperativas especializadas em reciclagem, garantindo o descarte ambientalmente correto. Atualmente, o projeto “E+ Reciclagem”, da Equatorial Pará, tem nove postos em todo o estado.

Público-alvo

O desconto na conta de energia destina-se aos clientes de baixa tensão, residenciais, de toda a área de concessão da Equatorial Pará, que entregarem seus resíduos nos postos de coleta do projeto. Os clientes tem também a opção de doar o valor do bônus gerado para instituições sociais.

Balanço

O E+ Reciclagem está presente no Pará desde 2015 e, ao longo desses anos, já arrecadou 30,4 milhões de toneladas de resíduos, evitando a emissão de 105 mil toneladas de CO₂ na atmosfera. O programa também conta com a participação de mais de 25 mil clientes cadastrados, que já receberam mais de R$ 873 mil em bônus.

Como funciona o E+ Reciclagem?

O cliente com a sua fatura de energia em mãos deverá ir ao posto de coleta mais próximo com os resíduos limpos e separados para realizar a troca por bônus na conta de energia;

No posto de coleta o atendente irá pesar separadamente cada resíduo, por tipo e classe, gerando um bônus a ser creditado na fatura de energia;

Ao final cada cliente receberá um comprovante da transação realizada identificando o valor do bônus, a ser conferido junto a sua fatura de energia no mês seguinte;

No caso de doação do bônus, em cada posto existe uma lista de entidades beneficentes e/ou sem fins lucrativos, assim o cliente que desejar doar seus bônus pode direcionar a umas destas entidades ou mesmo indicar uma entidade de sua preferência. Para isso deve ser indicado o número da Conta Contrato da entidade.