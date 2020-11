Poste pega fogo na avenida Conselheiro Furtado, em Belém

A fiação de um poste de energia começou a pegar fogo, no fim da tarde desta segunda-feira (30), na avenida Conselheiro Furtado, esquina com a travessa 14 de Abril, no bairro da Cremação, em Belém. Por volta das 19h30, a empresa Equatorial, distribuidora de energia elétrica paraense, informou que uma equipe está no local tentando normalizar a situação.

O fornecimento de energia na área não foi prejudicado, segundo a assessoria da empresa. "Não tem clientes sem energia, interligamos todos até que normalize a situação", pontuou. A Equatorial também informou que a possível causa do fogo ainda está sendo apurada.

A reportagem segue acompanhando as possíveis atualizações.