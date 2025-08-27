Capa Jornal Amazônia
Poste pega fogo em Belém

Até o momento não há relatos de feridos nem informações sobre as causas do incidente

Poste pega fogo em Belém. (Redes sociais)

Um poste pegou fogo na noite desta quarta-feira (27) na travessa Dr. Enéas Pinheiro, nas proximidades da avenida João Paulo II, em Belém. Até o momento não há relatos de feridos nem informações sobre as causas do incidente. Imagens enviadas à reportagem registraram estouros na estrutura elétrica e mostram apenas uma pessoa em uma motocicleta parada próxima ao local. Até a publicação desta matéria, não havia presença de equipes do Corpo de Bombeiros nem da concessionária responsável pelo fornecimento de energia. Também não foram divulgados detalhes sobre eventuais interrupções no serviço de eletricidade em residências da área afetada.

