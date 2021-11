Poste cai e atinge dois veículos na avenida Pedro Alváres Cabral, em Belém

Um poste de energia elétrica caiu e atingiu dois veículos, no início da tarde desta quarta-feira (3), em Belém. O acidente ocorreu por volta de 12h15, na avenida Pedro Álvares Cabral, quase na esquina da avenida Rodolfo Chermont, no bairro da Marambaia. O ocorrido teria sido causado por um motorista que dirigia uma caçamba de transporte de lixo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O condutor do carro branco que por pouco não teve o para-brisa atravessado pelo poste conta que o motorista do caminhão arrastou vários cabos da fiação elétrica, o que resultou na queda do poste. Ele estava acompanhado de uma mulher e preferiu não ser identificado. Ainda segundo a vítima, o causador do acidente não parou o veículo e fugiu sem prestar socorro.

O motorista do segundo caminhão envolvido no acidente também teve o veículo avariado. Ele registrou um boletim de ocorrência sobre o caso.

Partes da via seguem interditadas até a remoção do poste e do veículo atingido. Funcionários da Equatorial Pará estão no local para solucionar o problema. Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) também reordenam o tráfego e orientam os motoristas.