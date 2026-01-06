Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Postão da Saúde de Icoaraci oferece acolhimento para mulheres vítimas de violência

O atendimento para estas mulheres é de porta aberta, ou seja, basta chegar ao local

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o Postão da Saúde de Icoaraci. (Foto: Divulgação | Agência Belém)

O Postão da Saúde de Icoaraci, inaugurado em dezembro do ano passado, conta com a Sala Lilás, também conhecida como Sala da Mulher. Esse espaço foi criado para acolher mulheres e meninas vítimas de violência.

“A Sala Lilás é um espaço físico seguro, privado e sigiloso do Sistema Único de Saúde (SUS), criado para acolher mulheres e meninas em situação de violência, garantindo atendimento humanizado, psicológico, social e jurídico desde o primeiro contato, com o objetivo de proteger, dar suporte e encaminhar essas vítimas de forma digna e sem exposição, sendo uma política permanente e obrigatória em muitas unidades”, explica a coordenadora da Referência Técnica de Saúde Mental da Sesma, Eluana Carvalho.

O atendimento para estas mulheres é de porta aberta, ou seja, basta chegar ao Postão de Icoaraci ou a uma das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que oferecem o serviço e relatar a necessidade em uma triagem, destacando que foi vítima de violência de gênero. De lá, a vítima é encaminhada para um psicólogo e demais profissionais envolvidos no acolhimento.

Sobre a Sala Lilás

A Sala Lilás na rede municipal de saúde é um serviço que representa um avanço significativo para garantir que nenhuma mulher enfrente a violência sozinha, fortalecendo o SUS como rede de proteção e defesa dos direitos femininos.

O espaço integra uma política nacional, instituída pela Lei 14.847/2024, tornando-se parte essencial das UBSs e outros serviços do SUS, com diretrizes claras para sua implementação.

O que a Sala Lilás oferece?

  • Acolhimento e proteção: Recepção em um ambiente reservado para mulheres que sofreram qualquer tipo de violência (física, psicológica, sexual, moral, patrimonial).
  • Atendimento humanizado: Equipes capacitadas promovem escuta qualificada, fornecendo apoio e cuidado integral.
  • Sigilo e privacidade: O espaço é projetado para preservar a identidade e o bem-estar da vítima, evitando revitimização.
  • Suporte completo: Além do acolhimento, pode oferecer suporte psicológico, social, jurídico e encaminhamento para outros serviços especializados.

Confira a rede de apoio nas UBSs de Belém

O acesso pode ocorrer por demanda espontânea, ou seja, o usuário pode procurar diretamente a UBS, ou por encaminhamento de profissionais da equipe (médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde). A equipe de saúde faz o acolhimento, identifica a necessidade e define, junto ao usuário, o plano de cuidado, que pode incluir atendimento psicológico individual, em grupo, acompanhamento compartilhado e ações de promoção da saúde mental no território.

Incluindo o Postão de Icoaraci, a Prefeitura de Belém disponibiliza o acolhimento psicológico às vítimas em outras 20 UBSs da capital.

Veja a lista completa:

  •  UBS Cabanagem – Rua São Paulo, s/nº, entre as ruas São Pedro e Olímpia.
  •  UBS Fátima – Rua Domingos Marreiros, 1816, entre as travessa Castelo Branco e 3 de Maio.
  • UBS Cremação – Rua dos Pariquis, 2906, entre avenida Alcindo Cancela e travessa 14 de Março.UBS JURUNAS – Rua Fernando Ghilhon s/n, entre passagem Jacob e a travessa Monte Alegre.
  • UBS Guamá – Rua Barão de Igarapé-Miri, 479.
  • UBS Condor – Passagem Lauro Malcher, 285, entre avenida Padre Eutíquio e travessa dos Apinajés.
  • UBS Marambaia – Avenida Augusto Montenegro, km 1, s/n, em frente ao Colégio Madre Celeste.
  • UBS Telégrafo – Rua do Fio, s/n, entre passagens São João e São Pedro.
  • UBS Tavares Bastos – Avenida Rodolfo Chermont, 751, entre as ruas K e L, em frente à rotatória.
  • UBS Sacramenta – Avenida Senador Lemos, s/n, esquina com avenida Doutor Freitas.
  • UBS Curió – Passagem Engenheiro Alberto Engelhard (estrada da Ceasa).
  • UBS Vila da Barca – Rua Coronel Luiz Bentes, próximo à avenida Pedro Álvares Cabral.
  • UBS Providência – Avenida Norte, s/n.
  • UBS Tapanã – Rua São Clemente, s/n.
  • UBS Paraíso dos Pássaros – Rua dos Tucanos, s/n, ao lado da Cosanpa, bairro Val-de-Cans.
  • UBS Pratinha – Rodovia Arthur Bernardes, s/n (Base Naval).
  • UBS Satélite – Conjunto Satélite, WE-8, s/n.
  • Postão de Icoaraci – Rua Manoel Barata, 840.
  • UBS Maguari – Conjunto Maguari, alameda 15, s/n.
  • UBS Águas Lindas – Conjunto Verdejantes I, 2ª rua, s/n.
  • UBS Bengui II – Passagem Maciel, s/n, ao lado da Escola Marilda Nunes.
Belém
.
