"Português do Espetinho" é assassinado em Canaã dos Carajás, e suspeito se apresenta à Polícia

Na madrugada de domingo (12), o empreendedor Eurípedes Silva Monteiro Enes, conhecido como "Português do Espetinho", 65 anos, foi morto a facadas no Município de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. O principal suspeito do crime, o sobrinho da mulher da vítima, Victor de Barros Almeida, de 19 anos, apresentou-se à Polícia nesta segunda-feira (13), na companhia do pai dele.

Nascido na Cidade do Porto, Eurípedes atuava no ramo alimentício e foi morto dentro da casa dele, no bairro Vale Dourado. As primeiras informações sobre o homicídio são de que Victor invadiu o imóvel do casal. O jovem portava uma faca de cozinha. Com esta arma, ele atingiu o tio por várias vezes. Eurípedes teve morte instantânea. Victor teria tentado matar a tia dele, mas a mulher gritou acordando uma sobrinha, de 13 anos, que escapou de ser morta pelo rapaz que fugiu do local.

A esposa de Eurípedes, Antônia Almeida de Carvalho, foi ferida, mas acabou sendo levada para atendimento em hospital da cidade. A menina sofreu um corte em um dos braços.

Suspeito

Victor de Barros Almeida, de 19 anos, principal suspeito da morte do "Português do Espetinho", apresentou-se na Delegacia de Polícia de Canaã dos Carajás, na presença do pai e de um advogado, na tarde de segunda-feira (13), pouco mais de 36 horas do crime.

Victor Almeida foi ouvido pelos policiais, mas até o momento não há informações detalhadas sobre se o rapaz confessou o crime contra Eurípedes Monteiro e se tentou matar a tia e prima.