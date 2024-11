Portões são fechados para o início da prova do Enem neste domingo

Os portões de todas os locais de prova para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foram fechados pontualmente às 13h em todo o Brasil deste domingo (03). Nenhum candidato do exame poderá entrar para participar do 1º dia de prova, que compreende questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias, Linguagens e suas Tecnologias, além da Redação.

No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), no bairro do Marco, em Belém, os portões foram fechados pontualmente às 13h. Mesmo assim, uma pessoa chegou logo depois, cerca de 30 segundos após o fechamento, de moto. Ao ver os portões fechados, desistiu de descer.

Mais cedo, por volta das 11h, a movimentação registrada no IFPA, já era intensa, com alunos fazendo fila para aguardar a liberação da entrada.

Candidatos do Enem entram no IFPA para realizar o 1º dia de provas do exame (Foto: Amanda Engelke)

João Gabriel Macedo, de 18 anos, vai prestar o Enem pela segunda vez. Ele chegou ao local de prova com bastante antecedência e tem o sonho de ser professor de história.

João Gabriel Macedo, de 18 anos, se mostra confiante em sua segunda tentativa no Enem (Foto: Ivan Duarte)

"É uma expectativa muito boa, eu digo que esse ano vai ser incrível, porque a prova busca trabalhar muitos aspectos da nossa sociedade, e esse ano tiveram aspectos tanto bons como ruins para trabalhar. Eu to muito motivado, eu fui preparado por pessoas maravilhosas ao longo do ano. A gente tem que fazer o nosso melhor, nós devemos nos esforçar, buscar o que a gente quer...se é o seu sonho, corra atrás dele. O meu sonho é ser professor de história e se Deus quiser vou alcançar esse sonho, mudar a educação de Belém e furar essa bolha", comentou o estudante.

Acolhimento

Antes dos alunos adentrarem pelos portões, muitas demonstrações de carinho e apoio foram registradas na frente do IFPA. O professor de Geografia Rodrigo Saraiva acompanha a entrada dos alunos no local de prova, fazendo questão de passar uma mensagem positiva para cada um. Ele relata que já encontrou cerca de 40 estudantes para os quais lecionou e faz um momento de oração com os jovens antes da entrada.

O professor de Geografia Rodrigo Saraiva fez questão de realizar um momento de acolhimento e oração com seus alunos (Foto: Ivan Duarte)

"Nós temos um momento de acolhida com os nossos alunos, onde vamos recepciona-los, entregar um kit, mas também passar uma calma, uma tranquilidade neste momento que é tão importante para cada um deles. Então é um momento onde a gente pode ta fazendo uma oração, e dizer que tudo vai dar certo, que realmente é uma prova, uma etapa importante da vida deles, mas que não se resume só a isso, e que tudo vai dar certo no final", explica o professor.