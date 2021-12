VÍDEO: Porto de Marudá registra saída intensa de turistas para o Réveillon em Algodoal

É intensa a movimentação de paraenses e turistas nas cidades do Pará, nesta sexta-feira (31), para chegar às regiões de praias no Estado. Após uma quinta-feira (30) com muita gente saindo de Belém para municípios no interior e para outros centros do País, nesta última sexta-feira de 2021, as pessoas lotaram a fila para embarcar no porto de Marudá para a Algodoal, no município de Maracanã, no Nordeste do Pará.

Desde a manhã desta sexta, muita gente se concentra na fila em Marudá, a fim de apanhar barcos da travessia para Algodoal, um dos locais prediletos dos belenenses para passar a temporada de férias, feriados e festas de final de ano.

O Réveillon em Algodoal e também em Marudá atrai gente de todas as idades, sobretudo, jovens e universitários. As famílias também se deslocam para esses dois locais no Nordeste paraense.

Mas, não é só Algodoal que atrai o público para o Réveillon na praia. Outras festas de fim de ano também são muito procuradas, como em Salinas, Ilha do Mosqueiro e Bragança, além de outros municípios do Marajó e de outras regiões do Estado com seus atrativos naturais.