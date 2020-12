Portal da Amazônia ganha duas quadras de tênis

O tênis ganhou duas quadras públicas em Belém, na manhã deste domingo (27). A inauguração do local destinado à prática do esporte ocorreu no início da manhã, e ao longo do dia, uma série de amantes do esporte já aproveitaram o espaço. As duas quadras ficam na orla do Portal da Amazônia, e levam o nome do Professor Nelson Forte, ex-cerimonialista que faleceu neste mês por conta de complicações com a covid-19.

As duas quadras têm o tamanho oficial de 18x36 metros, com pintura, grades, redes oficiais e refletores. Além disso, há um espaço que vai comportar banheiros e área administrativa, no entanto, este ainda estão em fase de conclusão.

O gerenciamento das quadras será compartilhado entre Prefeitura e Federação de Tênis do Pará, com a área sendo utilizada, principalmente, para a prática de projetos sociais, lazer e fomentação do esporte na cidade.

Duas quadras foram abertas esse domingo (Filipe Bispo / O Liberal)

Primeiras quadras públicas para o tênis no Pará



Roberto Kataoka, presidente da federação, celebra os espaços públicos para a prática do esporte. “É um dia histórico para tênis no Pará, estamos inaugurando as primeiras quadras públicas de tênis do nosso estado. O nosso grande objetivo aqui é primeiro trazer a comunidade para dentro, fazer com que o esporte se popularize cada vez mais, fomentar projetos sociais de tênis, para desmistificar esse estigma de esporte de elite. Se a gente não tiver espaços públicos para democratização, não só o tênis, mas outras modalidades no nosso estado, a gente nunca vai conseguir popularizar”.

A comunidade do entorno deve ser uma das maiores beneficiadas pelo espaço, já que vai permitir que crianças e adultos interessados pelo esporte, tenham a oportunidade de praticá-lo. Projetos como o Fonte de Luz, de prática de tênis para crianças da periferia de Belém, agora terá uma quadra oficial para o esporte.

O criador do projeto, Odenilson Carvalho, também comemora a inauguração das quadras. “Estamos conseguindo realizar esse sonho, não somente nós do projeto Fonte de Luz, como outros sonhos de crianças que vivem próximo da orla, e isso vai ser um privilégio e uma honra para nós”, celebra ela.

O Fonte de Luz atende cerca de 50 crianças, e funciona em uma quadra poliesportiva no bairro da Pratinha. "Essas quadras são um sonho para as crianças que não têm oportunidade. Quando comecei com o projeto, lá em 2013, rodei e não encontrei lugares para desenvolver o Fonte de Luz, até conseguirmos treinar em uma quadra de uma escola municipal, no bairro do Tapanã", lembrou.