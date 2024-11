Por trás das telas: como O LIBERAL conquista o público nas mídias sociais

A equipe de mídias sociais do Grupo Liberal é o motor por trás da presença digital do jornal O LIBERAL em plataformas como Instagram, Facebook, TikTok e X (antigo Twitter). Com um trabalho dinâmico e colaborativo com os repórteres de texto, editores web e imagens da Redação Integrada, o grupo adapta o conteúdo jornalístico para diferentes formatos e públicos. Colaboradoras diretas desse processo detalham o passo a passo da produção de conteúdo multiplataforma.

De acordo com Gisa Smith, coordenadora de mídias sociais do Grupo Liberal, o processo de produção é minuciosamente planejado. "Temos reuniões para definir as pautas prioritárias e analisamos as melhores formas de contar essas histórias nas redes. É uma dinâmica que envolve a escolha de imagens, vídeos e o melhor horário de publicação, sempre baseado em dados do público", detalha. A análise constante de métricas permite ajustes rápidos para maximizar o alcance e o engajamento.

Amanda Gaspar, analista de mídias sociais, destaca a importância de conhecer o público para direcionar os conteúdos de forma assertiva.

"Cada rede tem um público diferente. Por exemplo, no Facebook temos um público mais masculino, então matérias de esportes rendem mais. No Instagram, a curiosidade dita o ritmo, com temas como curiosidades sobre produtos e comportamento", comenta.

A observação das preferências dos seguidores gera um impacto positivo, com entregas mais certeiras e engajamento elevado.

Amanda Gaspar, analista de mídias sociais do Grupo Liberal (Adriano Nascimento / especial para O Liberal)

O trabalho diário exige agilidade, criatividade e integração. Amanda relata que a equipe utiliza diversas ferramentas para edição de vídeos, monitoramento de virais e análise de comportamento do público. "Trabalhamos com redação integrada, transformando matérias do portal Oliberal.com em vídeos e ajustando a linguagem para cada plataforma. É um esforço conjunto, onde todos se ajudam para garantir que o conteúdo seja relevante e bem direcionado", explica.

A rotina, que começa às 7h, envolve análise de notícias, concorrência e priorização de matérias. Segundo Amanda, "é essencial estar atento ao que funciona em cada rede. O aprendizado vem do tempo, das trocas com outros profissionais e da observação das demandas do público". Para o LinkedIn, por exemplo, a abordagem é mais corporativa, com foco em economia e oportunidades, enquanto no X predomina a agilidade informativa.

Equipe de mídias sociais sendo coordenada por Gisa Smith (Adriano Nascimento / especial para O Liberal)

A interação em tempo real com os seguidores também é uma prioridade. "Acompanhamos métricas para entender o que funciona e ajustamos o conteúdo rapidamente. Responder com transparência e agilidade ajuda a fidelizar o público e construir uma comunidade engajada", afirma Gisa.

A união da equipe, apontada por Amanda como um diferencial, é outro fator que contribui para o sucesso das estratégias digitais de O LIBERAL. "Somos muito parceiros, e isso facilita o dia a dia. Essa comunicação aberta é essencial para entregar um trabalho de qualidade", conclui.