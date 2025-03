'Por Todas Elas' garante serviços de saúde e cidadania na UsiPaz Cabanagem nesta sexta (28)

O Governo do Pará realiza, nesta sexta-feira (28), mais uma edição do programa "Por Todas Elas", com serviços de saúde, lazer e cidadania para as mulheres. A segunda edição de 2025 do programa será na Usina da Paz do bairro da Cabanagem, em Belém.

Ao todo, mais de 30 serviços serão disponibilizados gratuitamente, como emissão de documentos, atendimentos de saúde (ginecologista, clínico geral, pediatra, geriatra, otorrino, nutricionista e odontólogos), exames oftalmológicos e escolhas de armação para a produção de óculos de grau, testes rápidos para a detecção de doenças, vacinação, palestras e orientações de saúde para mulheres e encaminhamentos para exames de mamografia.

A programação conta ainda com serviços de estética, sorteio de brindes, atrações culturais e atividades recreativas para crianças, atendimentos da Defensoria Pública do Estado, Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e Cosanpa, atendimentos para pets (vacinação antirrábica, cadastro e exames para castração), entre outros serviços oferecidos por órgãos estaduais.

Criado em 2024, o programa estadual é uma iniciativa do governo estadual, para incentivar os debates sobre a importância da participação e do protagonismo feminino na política, com foco na construção de direitos para a mulher. Até o momento, a ação contou com 12 edições e garantiu mais de 57 mil atendimentos.

Serviço: A programação do "Por Todas Elas" acontece nesta sexta-feira (28), a partir de 8h, na Usina da Paz Cabanagem, em Belém (Avenida Damasco, n.º 37).