Por mais um ano, a tradicional festa de aniversário de Santa Izabel não será realizada

O município de Santa Izabel comemora nesta sexta-feira (7) mais um aniversário de emancipação política. Neste ano, assim como no ano passado, por causa da pandemia da covid-19, a comemoração dos 88 anos da cidade não terá a tradicional festa na Praça do Ginásio. Em alusão a este dia, a Prefeitura Municipal estará realizando, ao longo do mês de janeiro, entregas de veículos e novos espaços públicos para a população.

A programação de aniversário inicia na manhã desta sexta-feira, quando será realizada uma Missa em Ação de Graças na igreja Matriz. Em seguida, na praça Matriz, haverá a entrega de veículos para uso exclusivo na área da assistência social e segurança pública. Durante a cerimônia estarão presentes autoridades municipais e convidados.

Comemoração especial

Ainda na sexta, às 10h30 da manhã, ocorre a inauguração da nova Escola Agrícola Maurício Machado e da quadra poliesportiva. No período da tarde, às 16h, será realizada a final da Copa Rural de Futebol no Estádio Edilson Abreu.

Além disso, serão inaugurados outros três prédios públicos ao longo do mês. No dia 12 será a entrega da Escola Salviano Farias (Americano); no dia 19, será a inauguração da Estratégia Saúde da Família (ESF) Jardim Miraí; e no dia 26 será a vez da entrega da ESF Areia Branca.

História de Santa Izabel

A ocupação do território do município de Santa Izabel do Pará se inicia com a presença dos índios Tupinambás na Região do Baixo Caraparu. Após o surgimento da cidade de Belém, no século XVII, surgem as primeiras propriedades agrícolas, que utilizavam a mão de obra escrava. Desta ocupação originou-se algumas comunidades quilombolas e o conhecido “Caminho do Maranhão”. Através da rota, várias localidades foram povoadas e serviram de referência para a criação da maior obra realizada no Estado no século XIX: a Estrada de Ferro Belém-Bragança.

Antes do povoamento definitivo, outras duas tentativas foram realizadas. A primeira foi em 1873, através de Valentim José Ferreira, e a segunda em 1878, com a chegada de colonos cearenses fugindo da seca. Somente em 1885, com a chegada dos trilhos da Estrada de Ferro, a então Vila de Santa Izabel passou a ser definitivamente povoada e se tornou uma das áreas que mais cresceu na região, recebendo três estações da ferrovia, sendo uma delas localizada no centro da cidade.

No dia 7 de janeiro Santa Izabel se tornou município

Após anos sendo distrito de Belém, Santa Izabel se tornou município em 7 de janeiro de 1934, passando a se chamar “João Coelho”, em homenagem ao ex-governador do Pará. Apenas em 1951, o município passou a se chamar “Santa Izabel do Pará”.

Em 1965, a Estrada de Ferro Belém-Bragança não resistiu aos avanços da indústria automobilística e foi extinta, dando lugar à rodovia BR-316, assim como outras estradas, como a PA-140, que facilitaram o acesso e escoamento dos produtos, com destaque para as frutas, criação de frango e produção de derivados da mandioca. E há 100 anos, a cidade é a maior produtora de farinha de tapioca do Brasil.

Conhecida como a “Cidade dos Igarapés”, Santa Izabel do Pará possui várias belezas naturais que encantam moradores e visitantes. Localizada no nordeste do Estado, além da sede, tem mais dois distritos: Caraparu e Americano. Com aproximadamente 70 mil habitantes, Santa Izabel é cortada pelas rodovias BR-316 e PA-140 e é uma importante rota comercial na Região Metropolitana de Belém.

A cidade se destaca pelo potencial da agricultura e indústria alimentícia e pelos índices positivos de geração de emprego e renda, com mais de 1300 novos postos de trabalho de carteira assinada em 2021, o que torna o município como o 13º maior gerador de empregos formais no Estado do Pará. No ano passado, o município ganhou um dos maiores complexos logísticos do Estado e recebeu vários investimentos no comércio local.

