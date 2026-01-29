Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

População teme queda de mangueira inclinada no Umarizal, em Belém

As raízes do vegetal passaram a comprometer a calçada, dificultando a passagem de pedestres

Cira Pinheiro e Ayla Ferreira
fonte

A situação da mangueira preocupa quem precisa transitar diariamente pela área. (Foto: Cira Pinheiro | O Liberal)

Quem transita pela travessa 14 de Março, entre as ruas Antônio Barreto e Domingos Marreiro, no bairro do Umarizal, em Belém, convive com o medo constante da queda de uma mangueira, que está inclinada, em direção à via. As raízes do vegetal expandiram ao longo dos meses, o que fez com que a calçada do local quebrasse. Alguns acidentes já foram registrados no local, principalmente com idosos e cadeirantes, segundo os moradores da área.

VEJA MAIS

image Árvore cai e provoca transtornos no trânsito na estrada da Ceasa, em Belém
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o trânsito lento na área

image Chuvas em SP: mulher morre após carro ser atingido por árvore; mortes chegam a 10 no Estado

A equipe da Rádio Liberal+ esteve presente no local na manhã desta quinta-feira (29). Em entrevista à equipe na ocasião, a advogada Lucyana Pinto, 53 anos, residente da área, relatou que um cadeirante sofreu uma queda devido ao estado da calçada. Ela vem protocolando reclamações junto aos órgãos competentes há cinco anos, mas, até o momento, nenhuma medida foi tomada. 

“Tenho reclamado diretamente à Semma desde 2021, eles vêm aqui, fazem uma poda simples, mas avisam que não podem fazer a retirada da árvore em virtude da Equatorial não responder”, explicou. Lucyana afirma que procurou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e foi informada pela pasta de que o vegetal foi condenado. 

Os moradores da área já tentaram contratar pessoas para realizar a poda do vegetal. “Já tentamos mandar podar, só que não é permitido. O órgão responsável não nos dá retorno e os moradores ficam com medo de a qualquer momento ela cair”, disse, em entrevista à redação integrada do jornal O Liberal. “Espero a retirada imediata, para não ter acidentes com vítimas e perdas materiais”, finalizou a advogada;

Equatorial

Procurada pela redação integrada do jornal O Liberal, a Equatorial Pará informou que estará em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para avaliar a situação e viabilizar as ações necessárias o mais breve possível.

Sezel

Já a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (SEZEL),  da Prefeitura de Belém, responsável por solucionar a demanda, informou que o vegetal localizado na Travessa 14 de Março, entre as ruas Antônio Barreto e Domingos Marreiro, já está inserido no cronograma de ações da secretaria e sob acompanhamento técnico contínuo. 

“Após vistoria, identificou-se que as raízes se superdesenvolveram em um dos lados como mecanismo de defesa, resultando nos danos ao calçamento. Foi constatada, ainda, a realização de poda irregular no vegetal, intervenção que, com o passar do tempo, contribuiu para o seu declínio fisiológico e para o agravamento dos danos à calçada adjacente”, diz o comunicado.

A secretaria ressalta que, devido à proximidade da árvore com a rede elétrica de alta tensão, o serviço exige o apoio e o acompanhamento prévio da concessionária Equatorial Energia, medida indispensável para garantir a segurança das equipes e a viabilidade das intervenções.

Superada essa etapa com a concessionária, a SEZEL realizará inicialmente uma poda de rebaixamento para avaliar o comportamento do sistema radicular. Caso seja constatada a continuidade do declínio do vegetal, serão adotadas todas as medidas técnicas cabíveis, incluindo, se necessário, a remoção total do exemplar e sua posterior substituição, em estrita conformidade com os critérios técnicos e ambientais vigentes. 

A população pode realizar solicitações e denúncias de casos semelhantes de forma presencial, na sede da Secretaria de Zeladoria, na Avenida Almirante Barroso, 3110.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

árvore com risco de queda

mangueira inclinada

bairro do umarizal em belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

MAIS LIDAS EM BELÉM

VESTIBULAR

Listão da UFPA 2026 será divulgado nesta sexta-feira (30); veja o horário

Resultado do Processo Seletivo estará disponível a partir das 15h15. Reitoria da universidade fará coletiva antes da liberação dos nomes.

30.01.26 8h13

PROSEL 2026

Listão UFPA 2026: confira os aprovados em 1º, 2º e 3º lugar geral

Resultado do Processo Seletivo 2026 da Universidade Federal do Pará pode ser consultado no site oficial da universidade

30.01.26 14h39

LISTÃO

Listão UFPA 2026: veja os aprovados nos cursos mais concorridos

Universidade divulga nesta sexta-feira (30) os nomes dos estudantes com as maiores notas em graduações disputadas no processo seletivo

30.01.26 15h10

GRADUAÇÃO

Listão da Ufra: confira quando será o resultado pelo Sisu 2026

A instituição oferece ainda duas outras formas de ingresso: o Processo Seletivo Próprio e o Processo Seletivo Especial voltado para Pessoas Transgênero

16.01.26 17h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda