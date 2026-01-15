Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Chuvas em SP: mulher morre após carro ser atingido por árvore; mortes chegam a 10 no Estado

Estadão Conteúdo

Uma mulher de 35 anos morreu nesta quarta-feira, 14, após o carro em que estava ser atingido por uma árvore em Taubaté, no interior de São Paulo. De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a vítima estava em um veículo em uma área rural da Rodovia Oswaldo Cruz, na altura do quilômetro 18, quando ocorreu o acidente. Havia chuva fraca no local.

A mulher sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi encaminhada com urgência a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Um segundo ocupante do carro ficou preso às ferragens, mas estava consciente e orientado.

Com esse caso, o número de mortes em decorrência das chuvas no Estado de São Paulo desde o início de dezembro chegou a 10. As demais vítimas foram registradas na capital paulista e nos municípios de Campos de Jordão, Guarulhos, Juquitiba, Bauru, Ilhabela e Franca.

Veja a lista completa:

- Um homem morreu em 12 de dezembro em decorrência de um deslizamento, em Campos do Jordão;

- Uma mulher morreu em 12 de dezembro após a queda de um muro, na zona leste de São Paulo;

- Uma mulher morreu em 12 de dezembro após a queda de uma árvore, em Guarulhos;

- Um homem morreu em 13 de dezembro em decorrência de uma descarga elétrica, em Juquitiba;

- Um homem morreu em 14 de dezembro após ser arrastado por um rio, em Bauru;

- Um homem morreu em 16 de dezembro após a queda de um muro, em Ilhabela;

- Um homem morreu em 16 de dezembro após ser arrastado por uma correnteza, em Ilhabela.

- Um homem foi encontrado morto em 19 de dezembro no Rio Tietê após uma enxurrada, em Guarulhos;

- Um homem morreu em 29 de dezembro após desmoronamento de um muro, em Franca;

- Uma mulher morreu em 14 de janeiro após uma árvore cair sobre o carro dela, em Taubaté.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clima

SP

chuvas

mortes
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda