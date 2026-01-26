Árvore cai e provoca transtornos no trânsito na estrada da Ceasa, em Belém

Uma árvore de grande porte caiu na noite desta segunda-feira (26) na estrada da Ceasa, no bairro do Curió-Utinga, em Belém, após a forte chuva que atingiu a capital paraense. No momento do ocorrido, havia grande movimentação de pessoas e veículos seguindo em direção à Ceasa, o que intensificou os transtornos no trânsito. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram o tráfego lento na área e pessoas que passavam pelo local tentando cortar parte da árvore, já que ela obstruía a via.

A reportagem do Grupo Liberal esteve no local e confirmou que equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar a remoção da árvore do meio da pista. Segundo a corporação, a prioridade naquele momento era liberar a via para que o trânsito voltasse ao normal o mais rápido possível.

Durante o trabalho, a estrada ficou parcialmente interditada, com os motoristas sendo orientados pelos próprios bombeiros em um esquema de “pare e siga”. Os bombeiros informaram que não foi possível identificar o tipo da árvore.