População já pode ver como ficará novo trecho da Doca; confira aqui!

As obras Nova Doca, na Avenida Visconde de Souza Franco, estão 74% concluídas. Para conferir o visual Quadra 2 do Parque Linear, o Governo do Pará retirou os tapumes no trecho que compreende entre as ruas Belém e Municipalidade. Além disso, a área também ganhou novo asfalto. O projeto faz parte do conjunto de obras estruturantes consideradas legado da COP30, a Conferência Mundial do Clima, que vai acontecer em Belém, em novembro. Agora, os quase 190 metros da Quadra 2, na Nova Doca, vão receber trabalhos de acabamento, de paisagismo sustentável e a instalação dos equipamentos públicos.

“Chegamos em mais uma etapa que representa o avanço da obra da Nova Doca dentro do cronograma acompanhado de perto pelo governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan. O asfaltamento que está sendo finalizado vai garantir a liberação do trânsito nesse trecho, facilitando o fluxo de veículos na área. Além disso, é mais uma oportunidade para a população visualizar o que está sendo feito pelos quase 530 trabalhadores que fazem parte de mais esse investimento da COP 30”, destacou Ruy Cabral, secretário de Obras Públicas.

A imagem em destaque mostra o novo asfalto que a área ganhou. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

As obras estruturantes em Belém para a COP30, realizadas pelo Governo do Pará, geram cinco mil empregos diretos. Entre a mão de obra empregada, está o pintor Fábio Nunes, recém-contratado para trabalhar na construção da Nova Doca.

A imagem em destaque mostra a Quadra 2 do Parque Linear, trecho que compreende entre as ruas Belém e Municipalidade. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

"Esse é um ponto positivo, para mim: ter carteira assinada, garantir os meus benefícios como trabalhador, levar o sustento para a minha família. É a primeira vez trabalhando em uma obra do Governo do Estado, e é gratificante contribuir para que tudo evolua conforme o planejado”, disse o pintor Fábio Nunes.

Equipamentos públicos e de lazer

A Quadra 2 da Nova Doca dispõe de uma passarela elevada que terá ligação com o mirante e a arquibancada da Quadra 1, cujos tapumes no entorno também já foram retirados. O espaço também contará com ciclovia, duas áreas de contemplação, academia e quiosque com espaço de vivência. A Quadra 2 já recebeu o plantio de 28 árvores que compõem o paisagismo sustentável da Nova Doca. No total, 180 árvores serão plantadas ao longo das oito quadras do canal.

A imagem em destaque mostra a Quadra 2 do Parque Linear. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Dentro da estratégia para a purificação da água do canal, a Quadra 2 também terá o sistema de tratamento de efluentes por wetlands, os chamados “jardins filtrantes”, que utilizam plantas que reduzem os impactos ambientais de forma econômica e eficaz. As raízes de vegetais como o Lírio da Amazônia e a Cana da Índia sugam as impurezas do canal e devolvem em forma de oxigênio não poluente.

Saneamento

O projeto da Nova Doca quer garantir a coleta adequada e tratamento do esgoto sanitário dos imóveis localizados no entorno do canal. O sistema de esgoto estará ligado à Estação de Tratamento (ETE) do Una, em construção na Rodovia Arthur Bernardes.

A imagem em destaque mostra a Quadra 2 do Parque Linear. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

De acordo com a Seop, os serviços de saneamento vão garantir a retirada do volume de esgoto que é lançado de maneira irregular no canal, melhorando a qualidade da água e proporcionando mais infraestrutura básica para a população.

Primeiro trecho foi liberado para visualização em março

O Governo do Pará retirou, no final do mês de março, os tapumes e finalizou o serviço de asfalto na Quadra 1 da Nova Doca – localizada entre a Avenida Pedro Álvares Cabral/Rua Belém e Avenida Marechal Hermes – que teve o trânsito liberado.

O local tem uma estrutura da passarela com mirante elevado e arquibancada para contemplação, além de ciclovia. A área contará, ainda, com um balé das águas e duas fontes interativas ao lado da área de eventos e atividades culturais, onde costuma ficar montada a estrutura da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, durante o Círio.