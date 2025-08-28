População de Belém diminui em 2025, diz IBGE; movimento migratório é avaliado como principal causa

Belém está entre as cinco capitais brasileiras que apresentaram queda populacional em 2025. Dentre os municípios: Belém (PA), Salvador (BA), Natal (RN), Belo Horizonte (MG) e Porto Alegre (RS). A capital do Pará foi a terceira das cinco que mais perdeu residentes em termos percentuais, com uma queda de 0,09%. A cidade perde para Salvador e Natal, que tiveram uma redução de 0,18% e 0,14%, respectivamente. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou os dados nesta quinta-feira (28/8), o movimento migratório é avaliado como uma das principais causas dessa redução.

O estudo divulgado pelo IBGE aponta as estimativas das populações residentes nos 5.571 municípios brasileiros. Em 2025, Belém registrou 1.397.315 habitantes estimados, o que representa uma queda de 0,09% em comparação com 2024, quando foram registrados 1.398.531 habitantes. O movimento migratório, seja interno ou externo, é hipótese principal para a queda populacional, que pode afetar o mercado de trabalho. Os dados têm como data de referência o dia 1º de julho de 2025.

Em 2025, Belém continua sendo a 11ª capital brasileira com mais habitantes do país. A capital paraense fica atrás de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Manaus (AM), Curitiba (PR), Recife (PE) e Goiânia (GO), na ordem decrescente de habitantes.

Deslocamentos internos e externos podem explicar a queda

O analista do IBGE Luiz Cláudio Martins explicou que uma das hipóteses para essa queda do número de habitantes pode ser o deslocamento populacional para outros municípios paraenses e para outros estados.

A respeito do deslocamento interno, a população que saiu de Belém pode ter ido para as cidades do entorno belenense, segundo o analista. Em 2025, por exemplo, os dados do IBGE indicam que a população da Região Metropolitana de Belém (RMB) teve um aumento de 0,23% em comparação com 2024, saindo de 2.539.097 para 2.544.868 habitantes.

Luiz Cláudio Martins ainda destaca os polos de crescimento econômico, que atraem mão de obra de vários lugares. “Analisando os dados divulgados, temos polos de crescimento econômico que atraem a população. A região de Parauapebas e Canaã dos Carajás tiveram crescimento. A própria dinâmica econômica é um fator a ser levado em consideração”, explica.

Canaã dos Carajás e Parauapebas estão entre os municípios paraenses que apresentaram as maiores taxas de crescimento geométrico da população entre 2024 e 2025. Os dados indicam que as cidades com os maiores aumentos são Canaã dos Carajás (3,3%) e Parauapebas (2,3%), localizadas no Sudeste do estado, além de Senador José Porfírio (2,2%), Jacareacanga (2,2%) e Mojuí dos Campos (2,0%).

Em relação ao deslocamento externo, o analista ressalta que houve uma migração de parte da população paraense para outros estados. “Os dados do Censo de 2022 apontam que houve uma migração de pessoas paraenses para Santa Catarina, e uma parcela dessas pessoas poderia residir em Belém”, disse.

Queda da população pode influenciar no mercado de trabalho

A queda da população belenense pode impactar o mercado de trabalho, dependendo do perfil dos migrantes, segundo Luiz Cláudio Martins. “Se tem pessoas em idade ativa e com um determinado nível educacional migrando, acaba impactando na oferta e na qualidade da mão de obra do mercado de trabalho”, afirma o analista, que ainda confirma que Belém não será impactada com menos repasses financeiros por conta da queda populacional.

O Pará apresentou aumento de habitantes

No nível estadual, o Pará é o estado mais populoso da região Norte e o 9º com mais habitantes do país, segundo o IBGE. Em 2025, os dados indicam que a população paraense é de 8.711.196 habitantes, representando um aumento de 0,54% em relação a 2024, quando o número de residentes foi de 8.664.306.

O crescimento de habitantes já era esperado, principalmente por um fator trabalhista, de acordo com o analista do IBGE Luiz Cláudio Martins. “Apesar de Belém ter perdido habitantes, existem outros polos com dinâmica econômica forte que atraem a população paraense e de outros estados. Por exemplo, tem pessoas que vêm do Maranhão em busca de oportunidade de trabalho”, relata.

Municípios paraenses com mais de 100 mil habitantes

O Pará tem 15 municípios com mais de 100 mil habitantes estimados, de acordo com o IBGE. Ao todo, cerca de 4,3 milhões de pessoas estão nessas cidades, o que corresponde a 49% da população do estado. Belém é o município no topo da lista, com 1.397.315 habitantes, sendo a única cidade paraense com mais de 1 milhão de residentes. Em seguida, estão Ananindeua (509.227 habitantes) e Santarém (360.871 habitantes).

Confira as 15 cidades e o número de habitantes:

Belém: 1.397.315

Ananindeua: 509.227

Santarém: 360.871

Parauapebas: 305.771

Marabá: 290.975

Castanhal: 209.126

Abaetetuba: 172.344

Cametá: 144.859

Barcarena: 139.076

Altamira: 138.749

Itaituba: 135.369

Bragança: 132.489

Marituba: 119.437

Breves: 116.058

Paragominas: 113.498

Municípios paraenses com menos de 10 mil habitantes

O estudo do IBGE apontou que o Pará apresenta 12 municípios com menos de 10 mil habitantes estimados. Localizada no Sudeste paraense, Bannach é a cidade com o menor número de residentes, com 4.290 habitantes, seguida por São João da Ponta (4.470 habitantes) e Sapucaia (6.212 habitantes).

Veja os 12 municípios e a quantidade de habitantes:

Bannach: 4.290

São João da Ponta: 4.470

Sapucaia: 6.212

Abel Figueiredo: 6.275

Santarém Novo: 6.355

Brejo Grande do Araguaia: 6.966

Palestina do Pará: 7.063

Pau D’Arco: 7.354

Santa Cruz do Arari: 7.626

Magalhães Barata: 8.439

Peixe-Boi: 8.686

População brasileira cresceu em 2025

As estimativas do IBGE apresentam que o Brasil chegou a 213,4 milhões de habitantes em 2025, o que representa um aumento de 0,39% em comparação com 2024, quando o número de habitantes foi de 212,6 milhões.

A quantidade de municípios também aumentou em 2025, de 5.570 para 5.571, com a criação de Boa Esperança do Norte (MT), que tem 5.877 habitantes. O estudo do IBGE também considera o Distrito Federal e o distrito de Fernando de Noronha.

O estudo é usado como parâmetro pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para calcular o Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de servir de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

Marajó

Na região do Marajó, segundo as estimativas da população, Breves é o município mais populoso, com 116.058 habitantes, seguido por Portel, que reúne 67.580 habitantes. Em contraste, Santa Cruz do Arari (7.626 habitantes) aparece como o menor município da região e um dos menores do estado, enquanto Chaves contabiliza 21.501 habitantes. Ao todo, a população marajoara soma aproximadamente 483 mil pessoas. Os dados têm como data de referência o dia 1º de julho de 2025.

Região Intermediária de Santarém

O Oeste do Pará concentra alguns dos maiores municípios do estado. Santarém, polo regional, possui 360.871 habitantes e é o terceiro mais populoso do Pará. Outros destaques da região são Itaituba (135.369 habitantes) e Alenquer (75.882 habitantes). No conjunto, os municípios do Oeste reúnem 1.100.605 habitantes, correspondendo a 12,6% da população estadual.

Região Intermediária de Marabá

Na Região Geográfica Intermediária de Marabá, os municípios mais populosos são Parauapebas, com 305.771 habitantes, e Marabá, com 290.975 habitantes. Outros destaques são Tucuruí (96.119 habitantes) e Canaã dos Carajás (89.524 habitantes), além de Novo Repartimento (63.796 habitantes). Em contrapartida, os municípios da região com menos habitantes são Abel Figueiredo (6.275 habitantes), Brejo Grande do Araguaia (6.966 habitantes) e Palestina do Pará (7.063 habitantes). Ao todo, os 23 municípios que compõem a região somam aproximadamente 1,34 milhão de habitantes.