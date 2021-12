Pontos de vacinação em Benevides seguem calendário vacinal nesta quarta

O município de Benevides, Região Metropolitana de Belém, segue com calendário vacinal nesta quarta-feira (8). As três doses de vacina estarão disponíveis em quatro pontos do município.

A população poderá se vacinar com 1ª dose para pessoas de 12 anos ou mais; 2ª dose da Pfizer e da Astrazeneca para quem está no prazo; e 3ª dose (dose de reforço) para imunossuprimidos, trabalhadores da saúde, idosos de 60 anos ou quem tomou a segunda dose há cinco meses.

O atendimento será de 8h às 13h, nos pontos: Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Murinin; Unidade Básica de Saúde (UBS) Benfica; UBS Cohab; e Igreja Quadrangular do bairro Médice.