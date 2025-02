Ponto de hidratação gratuita é inaugurado no Porto Futuro, em Belém

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) instalou o segundo ponto de hidratação gratuita em Belém, desta vez, no Parque Urbano Porto Futuro. O primeiro está localizado no Parque do Utinga. A iniciativa, além de atender a população, também é benéfica para os pets da cidade. Outras máquinas deverão ser oferecidas ainda neste semestre na capital paraense.

Com a temperatura na capital paraense atingindo 28ºC, muitos visitantes do Porto Futuro já começaram a usufruir do serviço. A assistente administrativa Lavínia Rosa levou seu cão Pi para passear e, em seguida, se hidratar. “Achei maravilhoso. A gente anda na rua e o sol aqui de Belém é muito forte. Eles sentem muito, principalmente os cães com mais pelo. Sempre procuramos um lugar para refrescá-los e deixá-los confortáveis durante o passeio. Ele gostou, com certeza”, garantiu.

A diretora de Pessoas e Logística da Cosanpa, Paloma Lins, destacou que a iniciativa “é uma tendência que já acontece em outras capitais. Belém precisava disso; é uma inovação. Virão outras máquinas com essa proposta para a população e seus pets”.

Demanda

O Porto Futuro recebe mais de 30 mil visitantes por mês, principalmente famílias em busca de lazer e qualidade de vida. A servidora pública Patrícia Mello também ressaltou a importância da iniciativa: “É maravilhosa porque promove cuidados e hábitos saudáveis, como a hidratação, especialmente em uma cidade quente como a nossa. É muito democrático, pois está disponível para todos”, disse.

Sustentabilidade

Em janeiro, o primeiro ponto de hidratação gratuito foi entregue pela Cosanpa no Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna. Até agora, pelo menos duas mil garrafas PET deixaram de ser consumidas no local, graças à disponibilidade de água.

A ação integra o Programa Cosanpa Sustentável, que incentiva a preservação do meio ambiente. “É nosso compromisso com a população paraense, que está no DNA da Cosanpa e do governo do Estado. A retirada do plástico é fundamental, mas não é só isso. Também estamos hidratando a população com água de qualidade no Porto Futuro”, destacou o presidente da Cosanpa, José Fernando Gomes Júnior.

Além do Porto Futuro e Parque do Utinga, outro ponto de hidratação será instalado em uma área turística de Belém ainda neste semestre.