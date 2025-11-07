Ponto de descanso com redes faz sucesso na Nova Duque, em Belém
O canteiro central da avenida, que está totalmente revitalizada, foi inaugurado pelo Governo do Pará na última terça-feira (4)
A avenida Duque de Caxias, com pista e canteiro central totalmente revitalizados, agora tem um ponto de descanso para a população com redes. A iniciativa foi inaugurada na última terça-feira (4) pelo Governo do Pará e está aprovada por quem passa pelo local. Algumas pessoas já aproveitaram para relaxar no redário.
As redes ficam próximas ao Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, onde ocorre a Cúpula dos Líderes e a 30ª Conferência das Partes (COP 30), da Organização das Nações Unidas (ONU). Chamada de Nova Duque, a via conta, também, com ciclovia, pista de caminhada, bancos, academia ao ar livre e área de lazer.
