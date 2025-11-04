Governo do Pará entrega requalificação da Avenida Duque de Caxias como legado da COP 30

O Governo do Pará entregou, a partir das 8h30 desta terça-feira (4/11), a obra de requalificação da Avenida Duque de Caxias, em Belém. Com execução da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), o projeto faz parte do legado da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) e transforma a via em um espaço mais moderno, acessível e voltado para o convívio urbano.

A obra contemplou a revitalização da ciclovia e a construção de uma pista de passeio, além da criação de espaços voltados ao esporte, lazer e convivência. Entre as novas estruturas estão academia ao ar livre, bancos, lixeiras, mesas de jogos, áreas para piqueniques e um espaço pet.

A avenida também recebeu nova pavimentação, iluminação e sinalização com equipamentos de inteligência, revitalização das rotatórias, instalação de canteiros com floreiras, drenagem, piso com acessibilidade tátil e o plantio de grama e mudas.

“Cidade e via precisam se encontrar”, diz Helder Barbalho

O governador Helder Barbalho destacou o esforço conjunto das equipes para concluir a obra dentro de um curto prazo e reforçou que o principal objetivo é promover integração entre os diferentes modos de deslocamento urbano.

“Todos tiveram que cumprir num prazo extremamente pequeno a entrega de todos esses equipamentos e dessas evoluções. O principal objetivo da obra da Duque de Caxias é garantir com que a cidade possa encontrar a via e a via encontrar a cidade, podendo garantir com que os moradores dos bairros possam ter capacidade de conviver entre os veículos, as motocicletas, as bicicletas, os patinetes e aqueles que querem se deslocar aqui fazendo a sua caminhada, fazendo a sua prática esportiva”, afirmou Helder.

O governador ressaltou ainda que a requalificação “melhora a via e garante um ambiente urbano mais adequado e conciliador do ambiente urbano”.

Prefeito destaca importância da via para Belém

O prefeito de Belém, Igor Normando, também celebrou a entrega da requalificação e ressaltou a relevância da Duque de Caxias como importante corredor de acesso entre diversos bairros da capital.

“Sem dúvida alguma é uma requalificação extraordinária e fundamental porque a Duque é uma via de acesso pra muitos bairros. Sem dúvida alguma a requalificação era algo que precisava e hoje ela tá digna da sua importância na cidade”, afirmou o prefeito.