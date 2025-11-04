Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Governo do Pará entrega requalificação da Avenida Duque de Caxias como legado da COP 30

Obra inclui ciclovia revitalizada, pista de passeio, espaços de lazer e melhorias na acessibilidade; governador e prefeito destacam importância da via para Belém.

Jéssica Camila e Saul Anjos
fonte

Nova Duque de Caxias revitalizada e inaugurada nesta terça (4). (Foto: Thiago Gomes)

O Governo do Pará entregou, a partir das 8h30 desta terça-feira (4/11), a obra de requalificação da Avenida Duque de Caxias, em Belém. Com execução da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), o projeto faz parte do legado da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) e transforma a via em um espaço mais moderno, acessível e voltado para o convívio urbano.

A obra contemplou a revitalização da ciclovia e a construção de uma pista de passeio, além da criação de espaços voltados ao esporte, lazer e convivência. Entre as novas estruturas estão academia ao ar livre, bancos, lixeiras, mesas de jogos, áreas para piqueniques e um espaço pet.

image (Foto: Thiago Gomes)

A avenida também recebeu nova pavimentação, iluminação e sinalização com equipamentos de inteligência, revitalização das rotatórias, instalação de canteiros com floreiras, drenagem, piso com acessibilidade tátil e o plantio de grama e mudas.

“Cidade e via precisam se encontrar”, diz Helder Barbalho

O governador Helder Barbalho destacou o esforço conjunto das equipes para concluir a obra dentro de um curto prazo e reforçou que o principal objetivo é promover integração entre os diferentes modos de deslocamento urbano.

image (Foto: Thiago Gomes)

“Todos tiveram que cumprir num prazo extremamente pequeno a entrega de todos esses equipamentos e dessas evoluções. O principal objetivo da obra da Duque de Caxias é garantir com que a cidade possa encontrar a via e a via encontrar a cidade, podendo garantir com que os moradores dos bairros possam ter capacidade de conviver entre os veículos, as motocicletas, as bicicletas, os patinetes e aqueles que querem se deslocar aqui fazendo a sua caminhada, fazendo a sua prática esportiva”, afirmou Helder.

image (Foto: Thiago Gomes)

O governador ressaltou ainda que a requalificação “melhora a via e garante um ambiente urbano mais adequado e conciliador do ambiente urbano”.

Prefeito destaca importância da via para Belém

O prefeito de Belém, Igor Normando, também celebrou a entrega da requalificação e ressaltou a relevância da Duque de Caxias como importante corredor de acesso entre diversos bairros da capital.

image  (Foto: Thiago Gomes)

“Sem dúvida alguma é uma requalificação extraordinária e fundamental porque a Duque é uma via de acesso pra muitos bairros. Sem dúvida alguma a requalificação era algo que precisava e hoje ela tá digna da sua importância na cidade”, afirmou o prefeito.

 

