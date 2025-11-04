Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Senadores do partido de Bolsonaro solicitam participar da COP 30; veja quem são

Os dois pedidos foram aprovados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP)

Thaline Silva*
fonte

Ex- presidente Jair Bolsonaro (PL) (Foto: Divulgação)

Dois senadores do Partido Liberal (PL), legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, solicitaram autorização para participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que tem início nesta semana em Belém (PA). As viagens serão custeadas pelo Senado Federal. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles. 

Os pedidos foram apresentados pelos senadores Wellington Fagundes (PL-MT) e Dra. Eudócia (PL-AL), que pretendem participar do evento em diferentes períodos. Fagundes solicitou liberação para comparecer à conferência entre os dias 8 e 13 de novembro e novamente em 20 de novembro, datas que abrangem o início e o encerramento do encontro climático.

VEJA MAIS 

image Belém se transforma na base do governo federal; ministros começam a chegar
Nesta terça-feira (4), chegam três ministros e mais o chefe do gabinete adjunto de agenda da presidência da República

image Postos e Atendimento Médico de apoio à COP30 começam a funcionar na terça-feira (4)
Estrutura vai garantir atendimento de urgência de baixa complexidade durante os eventos da conferência mundial em Belém

No documento enviado à Mesa Diretora, o parlamentar justificou a viagem com base em sua atuação como presidente da Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura e integrante da Subcomissão Temporária da COP 30. Segundo Fagundes, a participação na conferência é “fundamental para contribuir com o debate internacional sobre políticas públicas que conciliem infraestrutura, produção e meio ambiente”.

A senadora Dra. Eudócia, por sua vez, solicitou autorização para participar da COP 30 entre 11 e 14 de novembro. Assim como o colega de partido, ela argumentou a importância de acompanhar as discussões sobre transição ecológica e desenvolvimento sustentável.

Os dois pedidos foram aprovados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que tem avaliado solicitações de parlamentares interessados em representar o Congresso Nacional durante o evento.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 
 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COP 30

PL

BOLSONARO
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda