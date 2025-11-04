Senadores do partido de Bolsonaro solicitam participar da COP 30; veja quem são

Dois senadores do Partido Liberal (PL), legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, solicitaram autorização para participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que tem início nesta semana em Belém (PA). As viagens serão custeadas pelo Senado Federal. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles.

Os pedidos foram apresentados pelos senadores Wellington Fagundes (PL-MT) e Dra. Eudócia (PL-AL), que pretendem participar do evento em diferentes períodos. Fagundes solicitou liberação para comparecer à conferência entre os dias 8 e 13 de novembro e novamente em 20 de novembro, datas que abrangem o início e o encerramento do encontro climático.

VEJA MAIS

No documento enviado à Mesa Diretora, o parlamentar justificou a viagem com base em sua atuação como presidente da Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura e integrante da Subcomissão Temporária da COP 30. Segundo Fagundes, a participação na conferência é “fundamental para contribuir com o debate internacional sobre políticas públicas que conciliem infraestrutura, produção e meio ambiente”.

A senadora Dra. Eudócia, por sua vez, solicitou autorização para participar da COP 30 entre 11 e 14 de novembro. Assim como o colega de partido, ela argumentou a importância de acompanhar as discussões sobre transição ecológica e desenvolvimento sustentável.

Os dois pedidos foram aprovados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que tem avaliado solicitações de parlamentares interessados em representar o Congresso Nacional durante o evento.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia