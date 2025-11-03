Capa Jornal Amazônia
Belém se transforma na base do governo federal; ministros começam a chegar

Nesta terça-feira (4), chegam três ministros e mais o chefe do gabinete adjunto de agenda da presidência da República

O Liberal
fonte

Belém recebe, nesta terça-feira (4), os ministros da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos; da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira (Foto: Augusto Miranda / Agência Pará)

A capital paraense, Belém, já é a base de trabalho do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que está na cidade desde o último sábado (1º), para uma série de compromissos voltados à preparação para a conferência mundial do clima. Nesta terça-feira (4), vão chegar a Belém, ao menos, três ministros do governo federal e mais Oswaldo Malatesta, chefe do gabinete adjunto de agenda do Gabinete Pessoal do presidente Lula.

De acordo com o Palácio do Planalto, chegam nesta terça-feira, todos com voos pela Base Naval de Val-de-Cans, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, (às 11h); a ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, (às 15h); e o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira, às 16h. O chefe do gabinete adjunto, Oswaldo Malatesta, vai chegar às 14h30.

