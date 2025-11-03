Postos e Atendimento Médico de apoio à COP30 começam a funcionar na terça-feira (4)

A partir desta terça-feira (4), começam a funcionar os primeiros Postos de Atendimento Médico (PAMs) de apoio à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém. A ação tem como objetivo oferecer atendimento de urgência de baixa complexidade aos participantes dos diversos eventos relacionados à conferência e à população, em geral.

Duas unidades móveis darão início à operação: uma instalada no entorno da Estação das Docas e do Ver-o-Peso e outra em frente ao Mercado de São Brás, permanecendo nesses locais até o dia 22 de novembro. A partir do dia 5, entram em funcionamento os PAMs das Usinas da Paz do Guamá, Terra Firme, Cabanagem e Bengui, equipados com consultórios médicos e odontológicos.

Os povos indígenas vão ter um posto de atendimento específico, instalado na Aldeia COP, localizada na Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará (antigo NPI), na Avenida Perimetral, que funcionará de 8 a 21 de novembro.

UFPA vai ter Postos de Atendimento

Também serão ativados postos de atendimento específicos para públicos e eventos da programação da COP30. Entre os dias 10 e 23 de novembro, haverá um Posto de Atendimento Médico no Mirante da UFPA, voltado à Cúpula dos Povos. Além dele, um posto funcionará no alojamento dos participantes da Cúpula, na Avenida Alcindo Cacela, de 11 a 16 de novembro; e um posto de apoio à Cúpula das Infâncias, no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFPA (ICSA), no período de 10 a 16 de novembro.

De acordo com a coordenadora do Programa Saúde por Todo o Pará, Marilda Braga, os postos terão estrutura para atendimento de urgência de baixa complexidade e encaminhamento, quando necessário, para unidades de média complexidade. “Em cada posto, haverá equipes com cerca de dez profissionais por turno, prontos para atender não apenas os participantes dos eventos ligados à COP30, mas também visitantes e moradores que necessitem de assistência emergencial”, explicou.

As ações são coordenadas pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e contam com a atuação de servidores do programa “Por Todo o Pará” e de várias diretorias da secretaria, incluindo a de Políticas de Atenção Integral à Saúde (Dpais), a de Vigilância em Saúde (DVS), a de Desenvolvimento e Auditoria dos Serviços de Saúde (DDASS) e o 1º Centro Regional de Saúde.

Parque da Cidade também vai disponibilizar atendimento

Nos espaços oficiais da COP30, o atendimento seguirá protocolos já definidos e utilizados em grandes eventos internacionais. Os participantes serão acolhidos nos Postos de Atendimento Médico instalados na Blue e na Green Zone, que funcionarão como pontos de triagem e primeiros cuidados, no Parque da Cidade. De acordo com a Sespa, caso haja necessidade de atendimento especializado, os pacientes serão removidos por ambulâncias para os hospitais de referência definidos pela Central de Regulação, conforme a gravidade e o perfil clínico de cada caso.

O sistema foi planejado para garantir respostas rápidas e seguras, com fluxos organizados e integração entre as equipes. De 3 a 8 de novembro, como apoio à Cúpula dos Líderes, a Blue Zone contará com dois Postos de Atendimento Médico (PAMs), sendo um com plantão de 24 horas e o outro com plantão de 12 horas.

No período principal da COP30, de 9 a 22 de novembro, funcionarão três PAMs, um com plantão de 24 horas e dois com plantão de 12 horas, além de uma equipe volante.

Na Green Zone, funcionará um Posto de Atendimento Médico, de 9 a 22 de novembro, com plantão de 12 horas e equipe volante. Todos os PAMs vão ter duas ambulâncias cada para remoção, sendo uma de suporte básico de vida e outra de suporte avançado.

A estrutura reforça o compromisso do Governo do Pará com a segurança e o bem-estar dos participantes e visitantes da COP30, garantindo atendimento humanizado, ágil e integrado ao sistema estadual de saúde.