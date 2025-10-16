Capa Jornal Amazônia
Ponte estaiada entre Icoaraci e Outeiro será entregue neste sábado (18)

Nova ponte estaiada possui 414 metros de extensão e 10,5 metros de largura e deve impulsionar turismo e economia local

O Liberal
fonte

Estrutura é sustentada por cabos de aço ligados a um mastro central, seguindo padrões de engenharia que prometem segurança e durabilidade (Marcelo Lelis / Agência Pará)

A nova ponte estaiada que conecta os distritos de Icoaraci e Outeiro, na Região Metropolitana de Belém, será entregue no próximo sábado (18) pelo governo do Pará. A inauguração, marcada para as 10h, é considerada um marco de modernidade e integração urbana, substituindo a travessia fluvial e oferecendo uma ligação permanente e segura entre as duas localidades.

A estrutura, com 414 metros de extensão e 10,5 metros de largura, foi construída seguindo padrões modernos de engenharia. Sustentada por cabos de aço (estais) ligados a um mastro central, a ponte foi projetada para garantir a fluidez do tráfego e uma longa durabilidade, tornando-se um novo cartão-postal da capital paraense.

A cerimônia de inauguração contará com a presença do governador Helder Barbalho e de outras autoridades estaduais e municipais.

ponte estaiada

icoaraci

outeiro
Belém
