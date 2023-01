Ponte de Outeiro será interditada neste sábado (14) para conclusão de obras

A ponte de Outeiro será interditada mais uma vez, na noite deste sábado (14), para a última etapa das obras de reforma da estrutura. A Secretaria de Estado de Transporte (Setran) informou que o trânsito será interrompido totalmente às 22h. A previsão de conclusão do serviço é às 5h deste domingo (15). Até o final dos trabalhos, uma ponte ficará fazendo a travessia, gratuita, a partir do porto da 7º rua.

A nota da Setran diz que a interdição será "...para dar prosseguimento à etapa final da obra da ponte do Outeiro, em que será feita a operação de içamento da viga principal do mastro central. Uma balsa ficará disponível, durante todo o horário, para fazer a travessia de pedestres e veículos de todos os portes".

Essa etapa da obra já era prevista desde que a ponte foi totalmente liberada para tráfego, na noite do dia 30 de dezembro do ano passado. A ponte de Outeiro entrou em obras em janeiro de 2022, após ter dois pilares de sustentação destruídos por uma embarcação. A proposta é que a estrutura seja no sistema de estais, semelhante às duas pontes da Alça Viária.