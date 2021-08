Policlínica Metropolitana registra mais de 1.500 atendimentos psicológicos no primeiro semestre

No primeiro semestre de 2021, foram registrados 1.555 atendimentos no serviço de psicologia da Policlínica Metropolitana do Pará, em Belém. O serviço é ofertado à população, por meio da Secretaria de Saúde Pública (Sespa). A assistência foi realizada mesmo com a suspensão do serviço na instituição em função dos atendimentos exclusivos aos casos leves e moderados de covid-19.

A psicologia integra os atendimentos da equipe multiprofissional da unidade. O serviço tem o objetivo de avaliar transtornos mentais, alterações intelectuais, emocionais e/ou comportamentais, que dificultam a interação dos pacientes em meio à sociedade em que crescem e se desenvolvem. A especialidade é feita com os pacientes dos programas exclusivos da Poli Metropolitana: "Triagem Pós Covid (adulto e infantil)", o "Pré-Operatório Rápido" e alguns casos da Central de Regulação Estadual. A capacidade do serviço é de 600 atendimentos por mês.

As principais patologias tratadas na unidade são os transtornos de ansiedade; transtorno de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, fobias sociais, transtorno depressivo, transtornos alimentares, transtornos de personalidade, ansiedade generalizada, transtorno do Espectro Autista e transtornos de aprendizagem.



Atendimentos

A diretora executiva da Poli Metropolitana, Liliam Gomes, destaca o funcionamento do serviço. “Os atendimentos na especialidade são de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Os pacientes geralmente chegam à psicologia após uma avaliação médica de profissionais da própria unidade, que identificam a necessidade de o usuário passar pelo serviço. Entre a equipe multiprofissional, temos também a fonoaudiologia, a nutrição, o serviço social e a própria enfermagem, no sentido de orientar os preparos dos exames feitos na unidade”, frisou a gestora.

Os atendimentos especializados na unidade são feitos apenas com dia e hora marcada. As consultas podem ser marcadas pelo WhatsApp. “O usuário pode mandar o WhatsApp que é respondido por meio de inteligência artificial. Nele podem ser escolhidas as opções que tem interesse e as respostas são automáticas. Dessa forma, a atenção dos atendentes é apenas para as respostas que só podem ser dadas pelo agente humano” explica Romulo Rodovalho, secretário de Estado de Saúde Pública.



SERVIÇO

Policlínica Metropolitana do Pará

Endereço: avenida Doutor Freitas esquina com a avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém.

Agendamentos de consultas e exames: informações sobre preparo, entre outros, pode ser feito via WhatsApp 98521-5110, pela Central de Atendimento (91) 4005-0510 ou pelo e-mail agendamento.polimetropolitana@issaa.org.br.

Documentos: no dia marcado, levar ao local com 40 minutos de antecedência, RG, CPF, comprovante de residência com CEP e cartão do SUS

Dias e horários: as consultas são oferecidas de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

(Karoline Caldeira, sob supervisão de Ana Carolina Matos, de O Liberal)