Policlínica Metropolitana, em Belém, registra grandes filas nesta segunda-feira

Duas grandes filas foram formadas na Policlínica Metropolitana, no bairro do Marco, em Belém, na manhã desta segunda-feira (1º). Havia uma fila na avenida Almirante Barroso em direção ao Bosque, na travessa Lomas Valentina, e a segunda na mesma avenida no sentido da avenida Dr. Freitas. Na fila, idosos e cadeirantes. Não havia, portanto, distanciamento entre as pessoas. Também na fila, pessoas que já tiveram a covid-19, e que foram à policlínica para dar continuidade ao atendimento, e usuários em busca de outros tipos de atendimento oferecidos pela unidade.

Nesse espaço, há o Programa Triagem Pós-Covid, criado pelo Governo do Estado em novembro e ofertado na Policlínica Metropolitana, com capacidade de assistir até dois mil pacientes por mês em busca de plena recuperação da doença. Até o dia 22 de janeiro, foram quase quatro mil atendidos. A formação de filas ocorre exatamente no período em que o governo estadual baixou decreto para evitar justamente aglomerações e, assim, evitar a proliferação do novo coronavírus.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde Pública informou que a fila formada na Policlínica Metropolitana se deu devido ao grande número de atendimentos de consultas de retornos programados previamente e à procura de agendamento de exames. Ainda segundo a Sespa, a coordenação da Policlínica Metropolitana reforça à população que o agendamento de exames podem ser realizados pelo whatsapp (98521-5110) e-mail (agendamento.polimetropolitana@issaa.org.br).