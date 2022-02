Policlínica Metropolitana: agendamento por canais eletrônicos quadruplicou atendimentos

A Policlínica Metropolitana, em Belém, informou nesta terça-feira (1) que nos três últimos meses quadruplicou o registro de marcações para consultas e exames, apenas com uso de ferramentas eletrônicas. "A Central de Diagnóstico do Governo do Pará registrou, em novembro do ano passado, 4.331 marcações, mais que dobrou para 11.310 em dezembro de 2021 e alcançou a marca de 17.484 em janeiro de 2022, até a última sexta-feira (28)", comunicou.

Para o Governo do Estado, os índices da Central de Relacionamentos da unidade apontam o bom funcionamento do sistema que busca "...dar mais comodidade no acesso à saúde da população paraense". Os números de agendamentos da Policlínica Metropolitana também cresceram, mas não na mesma dimensão dos agendamentos para meios eletrônicos. Em novembro de 2021, foram feitas 1.099 marcações dos serviços via e-mail. Elas passaram a 2.328, em dezembro do ano passado e se mantiveram em 2.277, até o dia 28 de janeiro de 2022.

Combate às filas

Esse sistema de marcação, aponta o Governo do Pará, com o uso exclusivo pelos canais eletrônicos, é uma estratégia para extinguir filas e dar mais comodidade a quem precisa dos serviços da Policlínica. “A Policlínica Metropolitana foi criada como uma unidade de referência do Estado para dar vazão às demandas da rede estadual. Além da Região Metropolitana, ela atende pacientes com investigações de doenças de todo o Pará. E para evitar o deslocamento desses usuários e das filas, em novembro do ano passado, o serviço passou a ser eletrônico, o que trouxe celeridade ao processo. E os números mostram um crescimento de mais 300% nas marcações de exames e consultas”, detalhou Rômulo Rodovalho, secretário estadual de Saúde Pública.

“Procuramos no ano passado. Marquei consulta pelo programa Pré-Operatório. Em umas três semanas ela veio, fez exames, e o médico já indicou outro especialista”, avaliou a dona de casa Alma Lima, 35. Ela acompanhou a mãe, Rosana Lima, 65, em uma consulta com o cardiologista na unidade. Foi o terceiro atendimento na Policlínica Metropolitana.

Quando buscar os serviços?

Usuários que não tenham acesso às ferramentas do WhatsApp e do e-mail podem seguir se dirigindo à unidade, que será auxiliado pela equipe local na condução do processo. Porém, a administração da Policlínica lembra que essa particularidade é "...apenas às pessoas que comprovarem a impossibilidade dos recursos eletrônicos".

O primeiro acesso às 20 especialidades médicas e não médicas da Policlínica Metropolitana é feito através da Regulação Estadual. O usuário precisa se dirigir até um posto de saúde municipal. Se houver a necessidade do rastreamento de alguma patologia, o município repassa o caso à Central Diagnóstica, através do Sistema de Regulação Estadual (Sisreg).

Ao ser atendido, o usuário que precisa retornar ao serviço ou ser encaminhado para outras especialidades (interconsultas) e exames no local, já sai com a demanda agendada. Ou seja, após a solicitação do médico, o paciente deve se direcionar aos guichês de atendimentos, e se houver vaga disponível para o serviço, esta é, imediatamente, marcada na Policlínica Metropolitana.

Em caso de alta demanda para o serviço solicitado, o usuário entra num pré-cadastro e deve aguardar em casa o retorno da unidade para a informação do dia e do horário a ser direcionado à Policínica.

"O usuário precisa manter o número do cadastro sempre atualizado, pois quando não há vaga no momento de saída do consultório, este entra em pré-cadastro. Assim, em outro momento, os atendentes fazem essa busca ativa do usuário. É importante que as pessoas também atendam as ligações de números desconhecidos, como os da nossa central. Casos sinalizados pelos especialistas como prioridade, são marcados o mais breve possível", orienta Liliam Gomes, diretora executiva da Poli Metropolitana.

Liliam Gomes ressalta que a Policlínica Metropolitana foi criada para ser uma central diagnóstica. Ou seja, é um centro de especialidades que investiga doenças. Assim, não é uma unidade de portas abertas. "Ela atende a população com hora e dia marcados, não havendo a necessidade de formação de filas na porta. Os índices mostram resultados expressivos: aumentamos a quantidade de agendamentos em três meses e hoje o tempo médio de resposta é de dez horas. São cerca de 15 colaboradores na operação”, conclui a diretora.

Demandas espontâneas da covid-19 e pré-operatório

O Governo do Pará observa que, em 2020 e 2021, a Policlínica Metropolitana suspendeu os atendimentos normais para atender casos leves a moderados de covid-19. Desta forma, alguns serviços foram suspensos e remarcados para outras datas, o que impacta a demanda em algumas especialidades e exames. Vários ficaram represados devido à alta procura. Além disso, a direção da Policlínica explica que essa procura depende também do perfil de atendimento em algumas especialidades que são demandadas pela rede de saúde.

A direção da da Policlínica Metropolitana lembra que os acessos espontâneos à unidade são feitos, exclusivamente, pelos Programas Triagem Pós-Covid e Pré-Operatório Rápido. Nesses casos, a marcação para as consultas e exames é feita, unicamente, pelos canais eletrônicos: WhatsApp (91) 98521-5110 ou pelo e-mail: agendamento.polimetropolitana@issaa.org.br.

Como buscar os serviços?

Endereço: Almirante Barroso com a Dr. Freitas, S/N, bairro do Marco, Belém

Documentos para o agendamento:

- RG (frente e verso) / Documento equivalente ou Certidão de nascimento);

- CPF do paciente

- Cartão Nacional SUS

- Comprovante de residência atualizado

- Número para contato

- Agendamento de pacientes menores de idade: além dos documentos do paciente acima listados, são necessários também documentos do responsável: RG ou documento equivalente com foto e CPF.

Os canais disponíveis

- WhatsApp: (91) 98521-5110

- E-mail: agendamento.polimetropolitana@issaa.org.br

Como funciona o agendamento por WhatsApp?

- A ferramenta o direciona para o canal correto de atendimento, através da digitação de um número correspondente ao serviço desejado.

- [Digite 1] Se você já é paciente da Policlínica e deseja agendar ou reagendar exames e/ou consultas.

- [Digite 2] Se você ainda não é paciente da Policlínica ou deseja informações de agendamentos para os programas: Pré-Operatório Rápido e Pós-Covid.

- [Digite 3] Para saber qual preparo é necessário para realizar seu exame.

- [Digite 4] Se você quer saber sobre resultados de exames realizados.