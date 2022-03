Policlínica itinerante do Reduto encerra atividades para atendimento e testagem de covid-19

Nesta sexta-feira (01), a Policlínica Itinerante da Unidade de Referência Especializada do Reduto (URES-Reduto) encerra suas atividades para atendimento e testagem de covid-19. O motivo é a baixa procura dos usuários pelo serviço, com cerca de quatro pacientes por dia. Nos últimos dias de fevereiro e até o dia 30 de março, por exmeplo, não houve procura. O espaço foi instalado em outubro de 2021.

Nos últimos dois meses, o número de atendimento reduziu em torno de 97% no local. Quem precisar do serviço para atendimento de covid-19 poderá procurar as unidades básicas de saúde do município.

O projeto era uma ação para atender pacientes com quadros leves e moderados de covid-19, entretanto, após o avanço da vacinação e a diminuição dos casos, houve uma baixa demanda por atendimento. A gestão estadual informou que os serviços poderão ser retomados caso haja necessidade.

Serviço:

Quem estiver apresentando sintomas de covid-19, como febre, dor no corpo, tosse coriza, falta de ar, paladar ou olfato, poderá procurar as Unidades Básicas de Saúde Municipais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) ou e prontos-socorros.