Policlínica Itinerante passa a funcionar no Mangueirinho

A Policlínica do Mangueirão será transferida para a Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, a partir da próxima segunda-feira(1º). A mudança se dará por causa das obras de reforma no Mangueirão, iniciadas nesta sexta-feira (26).

A entrada será feita pelo portão 5. De acordo com a diretora técnica da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Carla Figueiredo, a escolha do novo local de atendimento foi pela localização e espaço.

"A policlínica teve que mudar de local, e o local mais próximo e que apresenta um espaço parecido é o Mangueirinho. Vamos continuar atendendo de segunda a sábado, de 08h às 17h, com 250 atendimentos e exames de RT-PCR", ressalta a diretora.

O Mangueirinho, atualmente, também serve como ponto de vacinação contra covid-19, mas a diretora garante que os serviços não vão se misturar.

A abertura das Policlínicas Itinerantes foi uma iniciativa do Governo na assistência aos pacientes com suspeita de covid-19, no ponto alto do contágio no Estado. As unidades são referência no atendimento de pacientes com sintomas leves da doença em Belém e na Região Metropolitana. Os pacientes que apresentarem sintomas graves devem procurar uma Unidade de Pronto Atendimento.

"O foco da Policlínica Itinerante são os casos leves e moderados. Os pacientes que apresentarem sintomas graves, como falta de ar, desconforto respiratório acentuado devem se encaminhar para as UPAS. Diariamente, estamos atingindo nossa meta de atendimentos, mas precisamos alertar a população para continuar se cuidando e mantendo os protocolos de segurança, higienização das mãos, uso de máscara e manter o distanciamento social'', alerta a diretora técnica da Sespa.

SERVIÇO

O Núcleo de Esporte e Lazer (NEL), da Seduc, é na travessa Dom Romualdo de Seixas, nº 1215, com funcionamento das 8h30 às 17h, de segunda a sábado; domingo, das 8h às 13h. São previstos 250 atendimentos.

A unidade do Mangueirinho 'Arena Guilherme Paraense' segue com os atendimentos sem alterações de horário, das 8h30 às 17h, de segunda a sábado. São previstos 250 atendimentos.

A unidade da Policlínica Itinerante, localizada no estacionamento do Hangar, na avenida Dr. Freitas, em Belém, funciona das 8h30 às 17h, de segunda a sábado; domingo, das 8h às 13h. São previstos 300 atendimentos.