Policial penal mata colega e é encontrado morto em presídio

Na madrugada deste sábado (6), duas mortes chocaram os agentes que trabalham no presídio de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (CE). Um policial penal foi encontrado morto após assassinar um colega durante o trabalho. As causas das mortes estão sendo investigadas. As informações são do jornal O Povo.

Durante o turno, um agente teria atirado diversas vezes contra o colega, que era escrivão. Depois, o homem teria deixado a unidade. O policial foi encontrado morto na Praia de Iracema, pouco tempo depois. Ele teria cometido suicídio.

À imprensa, o Sindicato dos Policiais Penais e Servidores do Sistema Penitenciário do Ceará (Sindppen-Ce) lamentou as mortes, por meio de nota. O sindicato também alertou sobre as condições de trabalho dentro das unidades penais.

As licenças médicas para policiais penais “bateram recorde” nos últimos meses, de acordo com o Sindppen. Ainda segundo o sindicato, “os atestados médicos são constantes e muitos policiais penais estão doentes com problemas psicológicos”. Foi pedido, também, que os nomes dos agentes de segurança não fossem revelados para não atrapalhar nas investigações.

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) confirmou e lamentou o falecimento dos policiais penais, por meio de nota: "A SAP comunica que as investigações sobre o caso já foram iniciadas, mas que os primeiros indícios sugerem um homicídio seguido de suicídio. A pasta entende o nível de responsabilidade da categoria e toma todas as medidas necessárias para a prevenção e cuidado da saúde física e mental dos policiais penais cearenses”.