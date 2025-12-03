'Policiais Contra o Câncer Infantil': PRF realiza ação solidária para crianças

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) promoveu, nesta quarta-feira (3), uma ação solidária no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém, como parte da campanha Policiais Contra o Câncer Infantil 2025. Crianças e adolescentes participaram de atividades lúdicas, tiveram contato com cães farejadores da PRF, visitaram viaturas e motocicletas e receberam a visita dos policiais nas enfermarias. O ambiente, normalmente marcado pela rotina de tratamentos e internações, ganhou cor, música e interação.

A iniciativa, realizada nacionalmente desde 2014 e no Pará desde 2015, tem o objetivo de estimular ações de assistência às crianças e adolescentes com câncer, divulgar sinais e sintomas da doença e reforçar a importância do diagnóstico precoce.

No Estado, a edição deste ano marcou os 10 anos da campanha, que reúne diversas instituições públicas e entidades civis na mobilização por apoio às famílias em tratamento oncológico.

PRF realiza ação solidária da campanha 'Policiais Contra o Câncer Infantil' no Hospital Octávio Lobo Foto: Ivan Duarte Foto: Ivan Duarte Foto: Ivan Duarte Foto: Ivan Duarte Foto: Ivan Duarte Foto: Ivan Duarte Foto: Ivan Duarte Foto: Ivan Duarte Foto: Ivan Duarte Foto: Ivan Duarte Foto: Ivan Duarte

Instituições beneficiadas

A campanha arrecada alimentos não perecíveis, kits de higiene, brinquedos e materiais de uso diário pelas famílias, muitas vindas do interior e sem condições de manter a estadia na capital. Cinco instituições serão beneficiadas com as doações deste ano: Casa do Menino Jesus, Casa Ronald, Instituto Aster e outras duas entidades filantrópicas que prestam assistência a crianças e adolescentes em tratamento oncológico.

A ação também mobiliza familiares que conhecem de perto a luta contra o câncer infantil. É o caso do motorista Carlos Pereira, pai de Caroline, em tratamento há 13 anos por conta de câncer na cabeça. “Minha filha apareceu com os sintomas em 2011. Desde então, já passou por internação, intubação… várias situações difíceis. Mas Deus foi maravilhoso e me deu ela de novo”, relata emocionado.

Caroline, em tratamento há 13 anos ao lado do pai, motorista Carlos Pereira (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Carlos se tornou parceiro constante do hospital. Dono de um carro de som, ele voluntariamente roda pelos bairros para divulgar pedidos de doação, como sangue e materiais de campanha. “Faço sem nenhum custo. É minha forma de ajudar, não só pela minha filha, mas por todas as crianças”, afirma.

Arrecadação segue até 15 de dezembro

O chefe do Núcleo de Comunicação Institucional da PRF no Pará, Salim Junes, explica que o olhar cuidadoso para esses pacientes é um compromisso de amor ao próximo. “O grande objetivo é proporcionar alegria e acolhimento às crianças que enfrentam essa batalha tão difícil. Também buscamos dar suporte às famílias, que muitas vezes passam longos períodos na cidade”, relata.

chefe do Núcleo de Comunicação Institucional da PRF no Pará, Salim Junes (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Segundo ele, no ano passado a campanha arrecadou quase duas toneladas de alimentos, e a expectativa é superar esse número em 2025. Por conta do adiamento motivado pelas demandas da COP 30, as doações foram estendidas até 15 de dezembro, podendo ser entregues no hospital, na Superintendência da PRF ou nas unidades operacionais do órgão.

Cuidado e acolhimento

Para a coordenadora de humanização do hospital, Natasha Cardoso, a ação vai além do caráter festivo e reforça a importância de integrar cuidado e acolhimento. “A campanha nos permite aquilo que o cuidado humanizado deve ofertar, que é a clínica ampliada. Quando a gente associa o terapêutico ao bem-estar, a gente entrega qualidade de vida e cura efetiva”, explica.

coordenadora de humanização do hospital, Natasha Cardoso (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Ela destaca que o Hospital Octávio Lobo acompanha mais de mil pacientes atualmente, e que 376 crianças já tocaram o “Sino da Vitória”, simbolizando a alta curada. “É um momento muito esperado por todos”, afirma.

Neste ano, a ação contou ainda com a participação do Hemopa, que disponibilizou um ônibus para coleta de sangue. A iniciativa é essencial para abastecer os estoques utilizados no atendimento oncológico pediátrico. “Recurso que não é comprável, o sangue é fundamental. Nossas crianças precisam, em média, de 300 bolsas por mês”, destaca Natasha.

Parceiros

Entre os órgãos parceiros: Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), Departamento Municipal de Trânsito de Curuçá (Demutran), Guarda Municipal de Curuçá (GMC), Guarda Municipal de Belém (GMB), Polícia Militar do Pará (PM/PA), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), ONG Amigos Voluntários do Pará (AVP), Projeto Amor Sem Fronteiras, Projeto Cabelereiros Solidários, Grupo Laços de Amor, Grupo de apoio a pacientes oncológicos Amigas Guerreiras, Paysandu Sport Club e Clube do Remo.

Serviço:

O que doar:

Alimentos não perecíveis, Kits de higiene e brinquedos (exceto de pelúcia, madeira e tecido).

Onde doar:

Superintendência da PRF no Pará - Endereço: Av. Júlio César, 7060 - Val-de-Cans (Censipam), Belém/PA.

Unidade Operacional da PRF em Castanhal/PA - Endereço: Km 53 da BR-316.

Unidade Operacional da PRF em Capanema/PA - Endereço: Km 153 da BR-316.

Unidade Operacional da PRF em Benevides/PA - Endereço: Km 19 da BR-316.

Unidade Operacional da PRF em Ipixuna/PA - Endereço: Km 229 da BR-010.

Sede da Guarda Municipal de Curuçá/PA - Endereço: Km 27 da PA-136 - Brasília.