Policiais atuam no combate à poluição sonora em Mosqueiro

As Polícia Civil e Militar fiscalizam dez veículos e uma residência durante a operação “Festas Seguras”, no distrito de Mosqueiro, em Belém, capital paraense. As equipes da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) e da Divisão de Polícia Administrativa (DPA) contaram com apoio da Polícia Militar.

Durante a ação, o proprietário do veículo que estava na avenida Beira-mar com equipamento de som na carroceria foi orientado a não ligar a aparelhagem e retirar o carro da orla.

Outro veículo de passeio com reboque, portando equipamento de som, também foi averiguado.

O delegado Valdivino Miranda explicou que, embora o equipamento sonoro estivesse desligado no momento da fiscalização, o proprietário foi orientado a não fazer o uso da referida fonte sonora, bem como a retirá-la da orla.

As equipes também foram a uma residência no bairro do Murubira, que estava com o volume do som em nível elevado. O responsável foi orientado a desligá-lo.

"Foram realizadas rondas por diversas praias da Ilha de Mosqueiro, como Praia do Chapéu Virado, Murubira, Marahu e Farol, e nos bairros. Contamos também com o apoio de uma equipe da Polícia Militar. Quando era identificado algum veículo fazendo uso de fonte sonora ou equipado com caixas de som, mesmo não as usando no momento, o responsável era orientado a desligar o som ou não ligá-lo, bem como a retirar do local”, afirma o delegado Miranda.

Assim, os policiais identificaram dez veículos nessas circunstâncias e uma residência. Todos os responsáveis receberam orientações.