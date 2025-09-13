Capa Jornal Amazônia
Polícia prende suspeito e desmonta ponto de drogas em Tucumã

No flagrante, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo e papelotes com substâncias análogas à maconha e cocaína

O Liberal
fonte

Simulacro de arma e substâncias análogas à maconha e cocaína apreendidos pela PC (Reprodução / Polícia Civil)

A Polícia Militar prendeu um homem, identificado como Rhenywan Fontes Bezerra, suspeito do crime de tráfico de entorpecentes, no início da noite de sexta-feira (12), em Tucumã, município do sudeste do Pará. 

A PM foi acionada por denúncia sobre o funcionamento de um ponto de venda de drogas no conjunto de quitinetes ‘Tiririca’, na Rua 2, no Setor Vila da Paz. No registro da ocorrência, a Polícia Civil, responsável pelo flagrante, informou que passou a observar o imóvel e constatou a movimentação suspeita.

Durante a campana policial, Rhenywan, morador do imóvel foi abordado pelos policiais e tentou fugir, mas não conseguiu. Com ele, a polícia encontrou uma bolsa com 18 papelotes de substância análoga à maconha, seis papelotes de substância análoga à cocaína, um dichavador, uma balança de precisão e embalagens plásticas utilizadas para armazenamento de entorpecentes.

No local também foi encontrado um simulacro de arma de fogo. Rhenywan foi preso em flagrante e submetido ao exame de corpo de delito, e já está à disposição da Justiça, em Tucumã.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Tucumã, vinculada à Superintendência Regional do Alto Xingu. O crime de tráfico de drogas prevê penas de cinco a 15 anos de reclusão e multa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

