Polícia Militar realiza simulação de crise com explosivos em shopping de Belém

A Polícia Militar do Pará (PMPA) realizou na manhã desta sexta-feira (12/9) o sétimo treinamento prático de gerenciamento de crise voltado para profissionais de segurança privada de shoppings centers, localizados em Belém e Região Metropolitana. A ação faz parte do Projeto Pedagógico Formativo (PPF) e teve como foco a preparação técnica para situações críticas com artefatos explosivos.

O trabalho contou com a participação do Comando de Missões Especiais (CME), que envolve ação dos cães farejadores do Batalhão de Ações com Cães (BAC), e do policiamento especializado do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), além do Corpo de Bombeiros Militar e equipes de segurança do shopping, brigadistas, bombeiros civis, zeladores e outros profissionais que atuam nas áreas comuns do shopping.

Durante o treinamento, foram realizadas simulações realistas para testar os protocolos de resposta a crises e alinhar os procedimentos dos estabelecimentos privados com os da Polícia Militar, sem interferir nos fluxos internos estabelecidos.

“Com os investimentos do Governo do Estado, o Departamento Geral de Operações está, ao longo do ano, realizando diversos treinamentos e cursos voltados para o atendimento de ocorrências de alta complexidade. Identificamos que os shopping centers, por serem locais públicos com grande circulação de pessoas, precisam estar preparados para esse tipo de situação”, explicou o chefe do Departamento Geral de Operações (DGO), coronel PM Mariuba.

Segundo o coronel, o treinamento se concentra na atuação em situações de crise, que envolvem desde pessoas com transtornos psicológicos até criminosos em fuga que fazem reféns ou utilizam artefatos explosivos. “Nosso objetivo não é interferir no protocolo interno dos estabelecimentos, mas sim adequá-los às necessidades operacionais da Polícia Militar. O primeiro atendimento, isolamento e contenção já prepara o terreno para a atuação policial e reduz os riscos de escalada. Mas, acima de tudo, o foco é sempre a preservação da vida”, reforçou Mariuba.

O major Rocha, comandante do Bope, destacou que o treinamento segue os manuais de gerenciamento de crise da corporação, os quais contemplam uma diversidade de cenários, incluindo possíveis ações terroristas. “Esse tipo de preparação é essencial para os agentes que podem ser acionados nessas situações. A capacitação ajuda a garantir que eles estejam prontos para executar suas missões de forma precisa e eficaz”, afirmou o major.

Do ponto de vista da segurança privada, a Polícia Militar é vista como uma ferramenta indispensável para o aprimoramento das práticas internas. “A grande importância desse tipo de treinamento para a equipe do shopping é justamente o aprimoramento e a elaboração de protocolos de atendimento em eventos críticos, sejam eles de pequena, média ou alta complexidade”, avaliou Marco Rocha, coordenador de segurança do Shopping Grão Pará.

“Nossas equipes de segurança, brigada de incêndio, bombeiros civis, zeladores, todos estão na linha de frente e, muitas vezes, são os primeiros a se deparar com uma situação de crise. Por isso, é fundamental que estejam preparados para agir até a chegada das forças especializadas”, completou.

A atividade mobilizou aproximadamente 200 participantes, entre integrantes das forças de segurança, convidados e colaboradores do shopping. A expectativa da PMPA é que esse tipo de treinamento seja expandido para outros centros comerciais da capital e interior, contribuindo para uma resposta mais eficiente e integrada em situações de emergência.