Polícia Federal empossa novo superintendente regional no Pará

O delegado José Roberto Peres toma posse à frente da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Pará, nesta quarta-feira (8). A cerimônia ocorrerá no auditório da Superintendência, a partir das 16 horas, e terá a participação do diretor geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues. O delegado José Roberto Peres substitui o delegado Fábio Marcelo Andrade à frente da PF no Pará.

O novo superintendente José Roberto Peres é natural de Minas Gerais. Ele é formado em Tecnologia da Computação pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), em Direito pela Universidade de Uberaba (Uniube), possui MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e cursa Mestrado em Ciência da Informação na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

José Roberto Peres ingressou na PF em 2003, no cargo de agente de Polícia Federal e, posteriormente, assumiu o cargo de delegado de Polícia Federal. Durante seu período na instituição, exerceu atividades operacionais em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Acre, Pernambuco, Brasília e Roraima.

Ele também ocupou funções de chefia na Delegacia de Polícia Federal em Ponta Grossa (PR), no setor executivo da Superintendência de Polícia Federal no Estado do Acre e da Divisão de Direitos Humanos de Polícia Federal, em Brasília/DF. Mais recentemente, estava desempenhando a função de Superintendente de Polícia Federal no Estado de Roraima.