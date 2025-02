Poço em Icoaraci atrai moradores pela água pura encontrada no local e viraliza nas redes sociais

Um poço em Icoarací tem se tornado um atrativo para moradores do distrito. Conhecido popularmente como “Poço de Jacó”, ele fica localizado na Sétima Rua, entre as ruas Berredos e Andradas. Mantido por uma família, o local é visitado diariamente por quem busca abastecer garrafões. Isso porque o poço é conhecido por ter uma água de qualidade e pura, conforme relatos de vídeos das redes sociais.

No vídeo que viralizou na internet, no último fim de semana, uma das proprietárias contou que a água passou por análises laboratoriais, que confirmaram a pureza e qualidade. E, até mesmo, muitos acreditam que o poço é abençoado, dado o sabor e a transparência da água. No local, qualquer pessoa pode retirar a água, sem precisar pagar nada por isso.

Outro fato curioso é que, para manter a ordem e evitar aglomerações, a retirada da água é organizada por horários específicos, o que garante um acesso mais tranquilo. Esse cuidado surgiu devido à grande procura pelo local, com pessoas de diversos bairros de Icoarací e até de Belém em busca dessa água rara.

A popularidade do Poço de Jacó, no entanto, gerou alguns problemas. Algumas pessoas tentaram se aproveitar da situação, enchendo garrafas para revender a água como se fosse mineral. Apesar disso, a generosidade da família ainda permite que todos possam encher os garrafões ali no local.