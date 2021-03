Pneus velhos são prejudiciais ao meio ambiente; saiba onde descartar

O consumo desenfreado de carros produz, por consequência, uma produção mundial de pneus acima do que a maioria dos país pode suportar em termos de descarte e gestão de resíduos sólidos.

Segundo dados divulgados pela Serviço Social do Transporte, os brasileiros descartam cerca aproximadamente 450 mil toneladas de pneus (ou 90 milhões de unidades de pneus para carros de passeios) ao ano.

Em 2016, foram comercializados no mercado nacional 53.411.924 unidades de pneus.

Pelas ruas de Belém, é comum ver uma solução para a reutilização dos pneus: o uso em pequenos jardins e hortas, em espaços privados e também em espaços públicos. Mesmo assim, esta estratégia aparentemente mais sustentável pode resultar em prejuízos para a natureza.

Para o professor André Faria, do Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará, a ideia adotada por muitos cidadãos só é executada por conta da falta de políticas públicas para a destinação de pneus usados.

"O mundo moderno investiu mais em transportes automativos individuais e a sociedade e a gestão ambiental não tem conseguido frear este problema. A responsabilidade dos pneus descartados é da indústria, que não faz o recolhimento dos pneus", afirma ele, ao citar a resolução 258 do Conselho Nacional de Meio Ambiente.

Na teoria, esta prática se chama logística reversa, que é o processo que permite que o consumidor retorne para a empresa um produto após o seu consumo, a partir de reflexões socioambientais que avaliem perspectivas e consequências do consumo na origem e no descarte.

Como no Brasil a prática ainda está muito aquém do ideal, Faria acredita que é natural que os próprios cidadãos viabilizem maneiras para lidar com este lixo que ocupa muito espaço e dificilmente possui funções no dia a dia.

"Se não há o recolhimento, há a proliferação de vetores de doença, pois eles acondicionam água parada e isso é muito danoso para a saúde, por exemplo. Em Belém, os pneus podem parar nas galerias e canais também, colaborando para as enchentes", afirma ele.

Em Belém, é comum encontrar pneus descartados pela cidade, especialmente perto de canais (Cláudio Pinheiro/O Liberal)

Apesar deste diagnóstico, o professor entende que a reutilização para hortas e jardins não é a melhor maneira de reutilizar os pneus, pois o pneus possuem diversos elementos químicos prejudiciais para a saúde e ocasionando contaminação do solo, pois como ficam expostos ao sol e a chuva, acabam liberando substância líquidas e gasosas que prejudicam o ecossistema local e a atmosfera.

Além disso, os pneus, feitos de borracha, possuem um tempo estimado de deterioração superior a 600 anos.

"Hoje, a literatura científica aponta outros caminhos para a utilização dos pneus, sendo que o principal é o processo de reciclagem a partir de granulagem em pequenas partes de borracha que podem ser usadas em outros processos produtivos, como a pavimentação de ruas", conta ele.

Os pneus granulados também são utilizados em tapetes e gramados sintéticos. Além disso, André cita o uso como fonte de calor ou energia, com tecnologia adequada.

Antes de comercializado os pneus velhos passam por uma retirada de algumas impurezas, como arame, nylon e afins. Assim a borracha do pneu fica "pura" para a segunda etapa, quando o resíduo é moído e triturado até atingir uma granulometria entre 2 mm à 3 mm.

A Reciclanip é uma iniciativa da indústria brasileira focada na responsabilidade pós-consumo, que trabalha com a coleta e destinação de pneus inservíveis que iniciou em 2007, criada pelas fabricantes de pneu Bridgestone, Goodyear, Michelin e Pirelli.

A ideia veio do Programa Nacional de Coleta e Destinação de Pneus Inservíveis implantado pela Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos, em 1999 e atualmente possui 1026 pontos de coleta pelo Brasil.

Confira os pontos de coleta de pneus antigos localizados no Pará:

ABAETETUBA (91) 9218-0977

Rod João Miranda Km 3 nº 3244 - 68440-000

ALENQUER (93) 3526-1609

Trav. Dr Lauro Sodré com a Rua Jarbas Passarinho - Bairro Planalto - 68200-000

ALTAMIRA (93) 3515-1835

Estrada Vicinal Cipo Ambé - Km 17 - Bairro Rural - 68370-000

ANANINDEUA

Estrada Maguari, 2.100 - Maguari - 67145-470

BRAGANÇA (91) 3425-3214

Av. Naziazeno Ferreira, 585 - Mozinho - 68000-600

CAMETÁ (94) 9172-5181

Av. Siqueira esquina com a rua "O" - Bairro Central / Cametá-PA - 68400-000

CASTANHAL (91) 3711-5509

Av. Presidente Getulio Vargas, 3555 - 68745-000

MARABÁ (94) 3322-2102

ROD. PA 150 KM 6,5 - SALA 02 - 68508-970

MARABÁ (94) 9.9136-1135

Av 2.000 - Centro de Zoonoses - 68504-034

MARITUBA (91) 81927929

Rua da Reicon D/A 10 box 10 entre a rua do Fio e a Br Bairro Novo - Marituba/PA - 67200-000

NOVO REPARTIMENTO

BR 230, s/n - Vila Tucuruí -

PARAUAPEBAS (94) 9.8164-8081

AVENIDA RENDEÇÃO Q15 L14-16 42-44, s/n - Linha Verde - 68552-630

SANTARÉM (93) 3522-5452

Av Antonio Simões, s/n - 68015-140