Pneu de moto estoura e provoca morte de piloto

Um motoqueiro de prenome José William, com 30 anos de idade, trafegava na rodovia do Tapanã, em frente à UPP, perto da Arthur Bernardes, no final da tarde desta quarta-feira (21), quando foi surpreendido com o estouro do pneu dianteiro da moto em que trafegava. O piloto perdeu, então, o controle do veículo e acabou se chocando de frente com um poste de iluminação na via. O impacto do choque foi tão forte que o motociclista não resistiu aos ferimentos e sofreu morte instantânea.

A reportagem de O Liberal esteve no local do acidente. Familiares da vítima encontram-se no local, porém, muito abalados com a morte do ente querido, não quiseram prestar informações à Imprensa.

O motociclista, segundo informações obtidas no local do fato, dirigia-se em direção ao Distrito de Icoaraci. A vítima estava sozinha na moto no momento do acidente.

Policiais militares isolaram a área do acidente. Peritos e técnicos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves compareceram ao local.