Ex-capitão da PM é denunciado e perde patente militar

Em sessão virtual de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na manhã desta segunda-feira (23), presidida pelo desembargador Leonam Gondim Cruz Júnior, foi determinada a perda da patente militar por Marcel de Jesus Duarte Wanzeler. Ele foi considerado indigno de permanecer no oficialato da Polícia Militar do Pará.

A avaliação foi dos julgadores da Seção Penal que mantiveram a decisão da Justiça Militar e determinaram a perda de sua patente, que era de capitão, e todos os direitos consectários, de acordo com legislação em vigência.

Conforme os autos do processo, o ex-capitão da PM foi denunciado pela Promotoria Militar por ter disponibilizado uma viatura da Polícia, sem identificação, para ficar à disposição de sua esposa, e por posse de drogas, uma vez que foi encontrado em seu gabinete, quantidade de entorpecente (5,34 kg) e balança de precisão sem que tivesse informado ao seus superiores ou mesmo à Delegacia de Polícia.

O ex-militar foi preso em fevereiro de 2018, após a Corregedoria da PM constatar denúncias feitas contra o então oficial, que era comandante da 29ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Óbidos, no oeste do Pará.