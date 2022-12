PM apreende 5 kg de maconha em barco vindo do Amapá (AP)

Em ação estratégica do Batalhão de Ações com Cães (BAC), com apoio so 2º Batalhão, a Polícia Militar apreendeu, por volta das 21 horas de quarta-feira, no Porto Ar Transporte, 5 quilos de maconha. A apreensão se deu em uma embarcação.

A droga somente foi possível ser identificada e apreendida pelos políciais por que o BAC e o 2º BPM fizeram averiguação no porto, e no local encontrava-se a embarcação "Ana Carolina VII", proveniente do Estado do Amapá, com cerca de 100 passageiros. Havia a suspeita de que na embarcação estaria sendo realizado o carregamento de entorpecentes em meio às bagagens.

Na ação, os policiais empregaram o cão de faro Lupan. Nada foi encontrado na bagagem dos passageiros que desembarcavam no porto. Até que, como resultado de varredura da Polícia na embarcação, foi encontrada em um dos banheiros uma mochila. Nela estavam 5 tabletes de cerca de 1 quilo cada de substância análoga à droga maconha.

Os policiais não conseguiram identificar o proprietário da mochila com entorpecentes. No entanto, o reponsável pela embarcação foi encaminhado até a Seccional de São Brás para prestar esclarecimentos.